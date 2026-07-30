Sturzenegger en Paraná explicó las reformas económicas y defendió la baja del gasto público

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participó del XIX Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), realizado este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Durante su exposición, sostuvo que la reducción del gasto público tuvo como objetivo aliviar la carga sobre el sector privado, ratificó el compromiso del Gobierno nacional con el equilibrio fiscal y presentó medidas de desregulación destinadas a impulsar la actividad económica y las economías regionales.

Ante empresarios y representantes de distintos sectores productivos, el funcionario afirmó que la gestión del presidente Javier Milei se sustentó sobre tres ejes centrales: el equilibrio fiscal, la libertad económica y el respeto por la propiedad privada.

En ese marco, aseguró que el Gobierno mantuvo una política fiscal que buscó garantizar la estabilidad macroeconómica. "No hay ninguna posibilidad que Argentina tenga un desequilibrio fiscal con este presidente", expresó.

El objetivo de reducir el gasto público

Durante su discurso, Sturzenegger indicó que el gasto público se redujo un 30% durante el primer año de gestión y explicó cuál fue, a su criterio, el propósito de esa política.

"Nunca nos olvidemos que el fin último de bajar el gasto público es también sacarle el pie encima al sector privado y reducirle la carga tributaria", sostuvo.

Además, afirmó que esa estrategia permitió disminuir el denominado impuesto inflacionario y agregó: "12 millones de argentinos salieron de la pobreza gracias a bajar la carga pública".

Anunció medidas para el transporte y las economías regionales

El ministro también se refirió al proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional y adelantó cambios que, según explicó, tendrían impacto en Entre Ríos y otras provincias.

Entre ellos mencionó la liberación de la navegación de cabotaje, al considerar que el sistema vigente incrementaba los costos logísticos.

"Para Entre Ríos, que está tan cerca de los ríos, es más significativa la baja de costos que tendría", señaló, al sostener que la iniciativa buscó recuperar competitividad en el transporte fluvial.

Asimismo, calificó al esquema actual como "un absurdo absoluto" y planteó la necesidad de recuperar una mayor participación argentina en la actividad fluvial.

Sturzenegger expone en el Foro del Consejo Empresario en Paraná

Exportaciones y financiamiento para pymes

Durante la conferencia, Sturzenegger anunció que entraría en vigencia una reglamentación para facilitar que pequeñas y medianas empresas exportaran productos mediante el correo postal.

Según explicó, esa modalidad permitiría comercializar productos en plataformas internacionales, como Amazon, con costos logísticos reducidos.

También alentó a los empresarios a utilizar herramientas alternativas de financiamiento. "Olvídense de los bancos, vayan por otros mecanismos, van a tener muchísima más flexibilidad para inventar el producto que quieran", afirmó al referirse a las posibilidades que ofrecía el mercado de capitales.

Propiedad privada e inversiones

En otro tramo de su exposición, el ministro hizo referencia al proyecto de ley sobre propiedad privada que se debatía en el Congreso de la Nación.

Indicó que la iniciativa proponía eliminar restricciones para la inversión extranjera en tierras productivas, con excepción de los Estados soberanos.

"Nos parece que eso es lo que construyó al país. ¿Cómo es que nos asustamos de repente a que la gente venga a invertir, a producir, a hacer industria?", planteó.

Al finalizar su participación en el Foro Anual del CEER, Sturzenegger sostuvo que las reformas impulsadas por el Gobierno apuntaban a generar condiciones para el desarrollo económico y expresó: "Que nuestros hijos no se quieran ir más de Argentina".