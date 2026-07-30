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Política

El Foro del Consejo Empresario se desarrolla en Paraná con la presencia del ministro Sturzenegger

Sturzenegger brinda la conferencia “La economía de Javier Milei”. Durante su exposición, comparte su análisis sobre el rumbo económico de la Argentina, las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos que enfrenta el país en el contexto actual.

30 de Julio de 2026
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación

Sturzenegger brinda la conferencia “La economía de Javier Milei”. Durante su exposición, comparte su análisis sobre el rumbo económico de la Argentina, las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos que enfrenta el país en el contexto actual.

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) lleva adelante este jueves el XIX Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, un espacio de encuentro y reflexión que reúne a referentes del ámbito empresarial, profesional, académico e institucional para analizar los principales desafíos que atraviesan el país y la región.

La jornada se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y cuenta con un programa de exposiciones orientado a abordar la coyuntura económica, el escenario político, el mundo del trabajo y los desafíos vinculados al desarrollo y la competitividad.

 

La primera disertación está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, quien es el primer orador de la jornada y brinda la conferencia “La economía de Javier Milei”. Durante su exposición, comparte su análisis sobre el rumbo económico de la Argentina, las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos que enfrenta el país en el contexto actual.

Sturzenegger expone en el Foro del Consejo Empresario en Paraná

A continuación, el economista Santiago Bulat analizará la coyuntura económica y las perspectivas hacia adelante.

 

Por la tarde, el analista político Andrés Malamud ofrecerá una mirada sobre el contexto nacional e internacional en un escenario de transformación.

El cierre estará a cargo de la especialista en liderazgo y transformación organizacional Patricia Jebsen, quien expondrá sobre el mundo del trabajo, el liderazgo y la convivencia entre distintas generaciones dentro de las organizaciones.

 

El XIX Foro Anual del CEER propone generar un espacio de diálogo y análisis sobre los temas que inciden en el presente y el futuro de Entre Ríos, promoviendo el intercambio de ideas y la construcción de perspectivas para el desarrollo sostenible de la provincia y la región.

Temas:

Consejo Empresario de Entre Ríos Federico Sturzenegger Javier MIlei Rogelio Frigerio
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