Una adolescente fue encontrada desorientada en un descampado en Paraná y aseguró que fue secuestrada

Una adolescente de 16 años fue asistida durante la noche del miércoles luego de aparecer desorientada en una vivienda de la zona de Virrey Vértiz y Luis Vernet, en Paraná. La joven denunció que dos hombres la habían obligado a subir a un automóvil y que luego perdió el conocimiento.

Entre el sitio donde habría sido interceptada y el punto en el que despertó existen varios kilómetros de distancia. Según relató, había regresado desde Colonia Avellaneda, descendió del colectivo en avenida Almafuerte y Caputo y comenzó a caminar por Caputo hacia el sur, en dirección a Hernandarias.

Cerca de dos horas después apareció en un descampado de Virrey Vértiz y Luis Vernet, un sector que no conocía. El jefe de la Comisaría Novena, Guillermo Silaur, explicó a Elonce que la intervención policial comenzó alrededor de las 23: “Una familia llamó al 911 porque una menor se había presentado en su domicilio, estaba desorientada y necesitaba la presencia policial”.

“Un hombre bajó con un cuchillo y la obligó a ingresar”

Al llegar, los agentes hablaron con los propietarios de la vivienda y posteriormente asistieron a la adolescente. “Nos manifestaron que adentro de la casa estaba una menor que no sabía dónde se encontraba ni conocía la zona”, precisó el comisario.

Sobre el relato brindado por la joven, Silaur señaló: “Había bajado del colectivo en Almafuerte y Caputo. Caminó por Caputo hacia el sur unos 50 metros y fue abordada por dos hombres en un vehículo de color gris”.

La joven siendo escoltada por la policía.

“Uno de los hombres bajó desde el sector del acompañante y, con un cuchillo, hizo que ingresara en la parte trasera del vehículo”, agregó. La adolescente también manifestó que le colocaron un trapo sobre la boca y que, desde ese momento, no recuerda qué ocurrió.

“Solamente recuerda eso y después aparece en un descampado. Se despierta en ese lugar y no sabía dónde estaba”, explicó Silaur. Tras recuperar el conocimiento, la joven pudo comunicarse con un familiar, quien le indicó que buscara una casa cercana para pedir ayuda.

Un período de casi dos horas bajo investigación

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la menor descendió del colectivo cerca de las 21. La Policía tomó intervención entre las 23 y las 23.30, por lo que los investigadores buscan determinar qué sucedió durante ese período y cómo fue trasladada hasta un punto ubicado a varios kilómetros.

“Con nosotros habló consciente y se ubicaba en tiempo y espacio. Lo que no podía detallar era lo ocurrido desde el momento en que la subieron al auto hasta que despertó en el descampado”, indicó el jefe policial.

La Fiscalía de turno dispuso diferentes medidas, entre ellas la intervención de los equipos correspondientes y el análisis de cámaras de seguridad. La madre de la joven se presentó en el lugar y posteriormente la acompañó para formalizar la denuncia.

Silaur aclaró que todavía no se definió públicamente una carátula para la causa y que todas las circunstancias permanecen bajo investigación. También confirmó que se analiza la posibilidad de que la joven haya sufrido un ataque durante el tiempo que no puede reconstruir, aunque los resultados de las medidas ordenadas todavía no fueron informados.

Buscan identificar un automóvil gris

Por el momento, la Policía cuenta con la descripción de un vehículo gris en el que viajaban dos hombres. Según la adolescente, uno de ellos vestía completamente de negro y llevaba un cuchillo.

“Estamos analizando las cámaras del lugar donde bajó, por dónde pudo haber circulado el auto y qué recorrido pudo realizar”, manifestó Silaur. Los investigadores también revisarán registros de videovigilancia de otros sectores para intentar reconstruir el traslado entre ambos puntos.

El comisario solicitó la colaboración de quienes hayan circulado por la zona durante la noche del miércoles. “Si alguna persona o algún testigo vio algo, puede acercarse a la Comisaría Novena o a cualquier dependencia policial. Necesitamos también de la gente”, expresó.

La identidad de la adolescente permanece bajo estricta reserva. La joven se encuentra acompañada por su madre y recibe asistencia mientras la Justicia y la Policía continúan con las actuaciones.