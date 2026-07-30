Las víctimas del helicóptero que se estrelló en San Juan participaban de una capacitación contra incendios forestales

Las siete personas que murieron este miércoles al estrellarse un helicóptero en San Juan participaban de una capacitación nacional sobre combate de incendios forestales. El accidente ocurrió durante la última jornada del curso, mientras realizaban una práctica aérea en el departamento Valle Fértil.

La actividad formaba parte de la planificación anual del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y era organizada y financiada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El helicóptero siniestrado, un Bell 412-KGR, había sido contratado por la AFE a la empresa privada JasFlys para desarrollar las prácticas previstas en el programa de formación.

La capacitación terminaba con una práctica de vuelo

El curso estaba previsto para desarrollarse durante tres jornadas. En los primeros días se realizaron instancias teóricas y prácticas sobre operación de medios aéreos en el Aeroclub, mientras que la última actividad consistía en ejercicios en el departamento Valle Fértil.

Fue durante esa práctica final cuando la aeronave cayó en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, provocando la muerte de sus siete ocupantes.

La zona había sido elegida por tratarse de uno de los sectores de San Juan con mayor recurrencia de incendios forestales, lo que la convertía en un escenario adecuado para los ejercicios operativos.

Quiénes eran las víctimas

El Gobierno de San Juan confirmó que entre los fallecidos se encontraban el subjefe de la Policía provincial, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

También murieron Andrés Bosch, coordinador del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego; Rodrigo Aimetta, técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, ambos oriundos de Córdoba; y Matías Valenzuela, piloto de la empresa JasFlys y oriundo de la provincia de Buenos Aires.

La empresa había señalado previamente que el Bell 412-KGR era una aeronave apta para misiones de rescate, traslado de pacientes de alta complejidad y operaciones en zonas de difícil acceso.

Cuatro de las víctimas de la tragedia

Investigan las causas del accidente

La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal, que deberá determinar qué provocó la caída de la aeronave.

Una de las principales hipótesis apunta a las condiciones meteorológicas. El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, indicó que durante la mañana del miércoles había neblina en la zona y sostuvo que la escasa visibilidad pudo haber influido en el accidente.

No obstante, los investigadores también analizan los restos del helicóptero para establecer si existió algún desperfecto mecánico que haya contribuido al siniestro.

En tanto, la Agencia Federal de Emergencias informó que las causas del accidente continúan bajo investigación y aseguró que mantiene contacto permanente con las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.