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Sociedad Resolución del RENATRE

Trabajadores rurales: aumentó la prestación por desempleo y el máximo será de $400.000

El RENATRE actualizó los montos de la prestación por desempleo para trabajadores rurales. Desde agosto, el beneficio oscilará entre $200.000 y $400.000.

30 de Julio de 2026
El RENATRE aumentó la prestación por desempleo para trabajadores rurales
El RENATRE aumentó la prestación por desempleo para trabajadores rurales

El RENATRE actualizó los montos de la prestación por desempleo para trabajadores rurales. Desde agosto, el beneficio oscilará entre $200.000 y $400.000.

La prestación por desempleo RENATRE tendrá nuevos valores desde el 1° de agosto. Mediante la Resolución 76/2026, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores actualizó el beneficio destinado a trabajadores rurales registrados que quedaron sin empleo.

 

La medida estableció un incremento del 1,26% sobre la prestación vigente y fijó un monto mínimo de $200.000 y un máximo de $400.000, reemplazando los valores que regían desde julio.

 

Nuevos montos desde agosto

Hasta el 31 de julio, la prestación tenía un piso de $197.500 y un techo de $395.000.

 

Con la nueva resolución, el beneficio pasará a ubicarse entre $200.000 y $400.000, según corresponda en cada caso.

 

Desde el organismo indicaron que la actualización fue aprobada por el Directorio del RENATRE durante su reunión del 22 de julio.

A quiénes alcanza

La prestación está destinada a trabajadores rurales registrados que accedan al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo creado por la Ley 25.191.

 

El beneficio es financiado mediante el aporte mensual que realizan los empleadores rurales al RENATRE, equivalente al 1,5% de la remuneración de cada trabajador.

 

La nueva resolución no modificó las condiciones de acceso ni el funcionamiento del sistema, sino que únicamente actualizó los importes que perciben los beneficiarios.

 

Reemplaza la resolución anterior

La norma también derogó la Resolución 68/2026, publicada a fines de junio, que había fijado los valores anteriores.

 

Con esta actualización, el RENATRE adecuó nuevamente los montos de la prestación por desempleo, que comenzarán a regir desde el 1° de agosto de 2026 para los trabajadores rurales alcanzados por el sistema.

Temas:

RENATRE trabajadores rurales Prestación por Desempleo Campo empleo rural Agro beneficio social
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