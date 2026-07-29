Robaban motos y extorsionaban a sus dueños para recuperarlas: detuvieron a un joven y secuestraron elementos

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Concepción del Uruguay y zonas cercanas. Secuestraron un auto, motopartes, cartuchos, teléfonos celulares y documentación vinculada a la investigación.
Un operativo policial realizado en Concepción del Uruguay y zonas cercanas permitió avanzar en una investigación por el robo de motos y las posteriores maniobras de extorsión para exigir dinero a cambio de su devolución. Como resultado de los allanamientos, fueron identificadas cinco personas, un joven quedó detenido por resistencia a la autoridad y se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.
Las medidas fueron llevadas adelante este martes por personal policial en el marco de tareas investigativas relacionadas con hechos de sustracción de rodados y posteriores pedidos de dinero para restituirlos a sus propietarios.
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia y forman parte de una investigación que continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.
Secuestraron un auto, motopartes y otros elementos
Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron un Volkswagen Bora, motopartes de diferentes vehículos, cartuchería de distintos calibres, teléfonos celulares, documentación correspondiente a motos, prendas de vestir y otros elementos que serán incorporados a la investigación.
De acuerdo con la información oficial, todos los objetos incautados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su posible vinculación con los hechos investigados.
El material secuestrado permitirá profundizar las tareas de investigación y aportar nuevos elementos para el esclarecimiento de las causas vinculadas al robo de motos y las maniobras extorsivas.
Cinco personas identificadas y un joven detenido
Durante los allanamientos también fueron identificadas cinco personas de entre 18 y 25 años que estarían relacionadas con la investigación.
Por disposición de la Justicia, todas fueron correctamente identificadas y posteriormente recuperaron la libertad, mientras continúan sujetas al avance de la causa.
En uno de los procedimientos, además, un joven de 19 años fue detenido por el presunto delito de resistencia a la autoridad. El sospechoso quedó alojado en una dependencia policial y, según informaron las autoridades, registra antecedentes por sustracción de motos.
La investigación continuará con el análisis de los elementos secuestrados y las restantes medidas judiciales que disponga la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer por completo los hechos denunciados y determinar la responsabilidad de los involucrados.