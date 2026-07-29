Cotapa en manos de los trabajadores: la cooperativa concretó el primer pago para quedarse con la histórica empresa

Cotapa en manos de los trabajadores dejó de ser solo una consigna para convertirse en un hecho concreto. La Cooperativa de Trabajo Cotapa Ltda. realizó este martes el primer pago de $400 millones correspondiente a la compra definitiva de los bienes de la ex Cotapa S.A., un avance histórico que consolida el proceso de recuperación de una de las empresas lácteas más tradicionales de Entre Ríos.

La transferencia fue realizada incluso antes del plazo de diez días hábiles fijado por la Justicia, una señal del compromiso asumido por los trabajadores para cumplir con el acuerdo homologado en el expediente judicial y avanzar en la consolidación de la empresa bajo gestión cooperativa.

Con este desembolso inicial, los activos pasan oficialmente a integrar el patrimonio de la Cooperativa de Trabajo Cotapa Ltda. El plan acordado contempla ahora el pago del saldo mediante 48 cuotas mensuales, completando así la adquisición definitiva de la histórica planta.

Un paso histórico para asegurar el futuro

El presidente de la Cooperativa, Carlos Strada, destacó el significado de este momento para quienes sostuvieron la producción durante los años más difíciles. "Hoy dimos un paso histórico. Haber podido realizar este primer pago incluso antes del plazo previsto demuestra el enorme compromiso de todos los trabajadores con este proyecto", expresó.

Además, remarcó el valor simbólico y productivo de la operación: "Después de tantos años de incertidumbre, hoy podemos mirar el futuro con mucha más tranquilidad, sabiendo que estamos consolidando definitivamente nuestra cooperativa y asegurando la continuidad de nuestra fuente de trabajo".

Este nuevo avance llega pocas semanas después de que la Justicia autorizara la compra de los activos por parte de la cooperativa, poniendo fin a un largo proceso impulsado por los propios trabajadores para preservar los puestos laborales y recuperar una marca emblemática de la industria láctea entrerriana.

De la crisis a la recuperación

Fundada en 1964 como Cooperativa de Tamberos de Paraná, Cotapa atravesó décadas de profundas dificultades económicas, procesos de desinversión, concursos preventivos, estatizaciones parciales, privatizaciones y, finalmente, la quiebra de la sociedad anónima.

Frente a ese escenario, fueron los propios trabajadores quienes decidieron organizarse bajo el modelo cooperativo para mantener la producción y evitar el cierre definitivo de la planta. Esa apuesta comenzó a dar resultados durante el último año, con un crecimiento sostenido de la actividad.

Entre los principales logros presentados en la Asamblea Ordinaria se destacaron inversiones en infraestructura, maquinaria y tecnología, el lanzamiento de nuevos productos, la renovación de la imagen comercial, la incorporación de nuevos puntos de venta y un fortalecimiento patrimonial acompañado por el incremento de la producción y las ventas.

Una empresa con mirada al futuro

La cooperativa también profundizó su vínculo con la comunidad mediante visitas educativas a la planta, acciones solidarias y programas destinados a que estudiantes conozcan el proceso de elaboración de productos lácteos.

Con este primer pago, Cotapa no solo avanza en la adquisición definitiva de sus instalaciones. También consolida un modelo de gestión basado en el trabajo cooperativo, transformando una historia marcada por las crisis en un ejemplo de recuperación productiva.

La fábrica que alguna vez estuvo al borde del cierre definitivo hoy vuelve a proyectarse hacia el futuro con una característica distintiva: la empresa quedó en manos de quienes nunca dejaron de sostenerla y apostaron por su continuidad.