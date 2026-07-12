Los trabajadores que salvaron Cotapa celebraron un nuevo aniversario de la empresa: "Este logro nos pertenece a todos"

Cotapa celebró este domingo sus 62 años de historia con un mensaje cargado de simbolismo, en el que destacó el camino recorrido desde la profunda crisis que puso en riesgo la continuidad de la empresa hasta su recuperación definitiva en manos de los trabajadores.

La conmemoración llegó pocos días después de un hecho histórico para la firma. Tal como informó Elonce, la Justicia confirmó la adquisición definitiva de la empresa por parte de la cooperativa integrada por sus propios empleados, poniendo fin a un proceso concursal que se extendió durante más de tres años y otorgando seguridad jurídica al proyecto productivo.

En una publicación difundida en sus redes sociales, la cooperativa recordó el difícil momento que atravesó la empresa y reivindicó el valor del trabajo colectivo. "Cuando todo parecía haber terminado, nos plantamos con la bandera del cooperativismo y la fuerza del trabajo colectivo", expresaron.

Un nuevo capítulo para la histórica empresa

Los trabajadores calificaron este aniversario como un punto de inflexión en la historia de la láctea entrerriana. "Hoy celebramos 62 años de Cotapa con un hito que marcará nuestra historia: una fábrica recuperada, finalmente en manos de los trabajadores, con crecimiento comercial, gestión eficiente y nuevos desafíos que nos impulsan a seguir", señalaron.

La recuperación de la empresa comenzó en 2022, cuando la firma quedó paralizada por una grave crisis económica y financiera. Frente a ese escenario, los empleados decidieron conformar una cooperativa de trabajo y permanecer en la planta ubicada sobre avenida Almafuerte para sostener la producción.

Con autorización judicial, comenzaron a reparar las instalaciones, recuperar maquinaria y reactivar paulatinamente las distintas líneas de elaboración, hasta volver a producir leche fluida, leche larga vida, leche en polvo, yogures, crema y dulce de leche.

De sostener la producción al crecimiento comercial

Además de mantener la actividad industrial, la cooperativa logró reconstruir la red comercial de la empresa. Recuperó puntos de venta en Paraná, abrió nuevos locales y consiguió que los productos de larga vida llegaran a 14 provincias, consolidando un proceso de expansión que permitió proyectar nuevas inversiones y generar más puestos de trabajo.

Durante el proceso judicial, los trabajadores defendieron que su propuesta garantizaba la continuidad de la producción, preservaba las fuentes laborales y ofrecía mejores condiciones para los acreedores que una eventual liquidación de los bienes.

La resolución judicial confirmó finalmente esa iniciativa y convirtió a Cotapa en uno de los casos más representativos de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores en Entre Ríos.

"Esta historia la seguimos escribiendo juntos"

En el mensaje por el aniversario, la cooperativa también remarcó los valores que guiaron el proceso de recuperación. "Demostramos que la solidaridad y la ayuda mutua son el camino", afirmaron.

Y concluyeron con un mensaje dirigido a quienes formaron parte de la historia de la empresa. "Este logro nos pertenece a todos. Honra a quienes nos precedieron con trabajo honesto y deja un legado para las generaciones que vendrán. Somos Cotapa, y esta historia la seguimos escribiendo juntos".