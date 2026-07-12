Conmovedora despedida de la pareja del jugador fallecido tras disputar el Mundial 2026

Conmoción en el fútbol sudafricano por la muerte de Jayden Adams

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams provocó una profunda conmoción en el deporte de ese país y generó innumerables mensajes de despedida. Uno de los más emotivos fue el de su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, quien compartió una carta en redes sociales para recordar al jugador y expresar el dolor que atraviesa junto a la hija que tenían en común.

El mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica falleció el 11 de julio, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias de su muerte.

El mensaje de Aqueelah se convirtió rápidamente en uno de los testimonios más conmovedores tras conocerse la noticia.

"Una parte de mi corazón se fue contigo"

En su publicación, la joven recordó los momentos compartidos con Adams y definió al futbolista como el amor de su vida y su mejor amigo.

"No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", escribió.

Además, expresó: "Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre".

“Te amaré por siempre”, el mensaje de Aqueelah Adendorf a Jayden Adams que conmueve tras su muerte

La pareja tenía una hija, Allaïa-Jayda, a quien también mencionó en un segundo mensaje en el que agradeció el apoyo recibido.

"Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y Allaïa durante este momento difícil", manifestó.

Investigan las causas del fallecimiento

El cuerpo del futbolista fue hallado en una propiedad ubicada sobre Military Road, en Schotschekloof, en Ciudad del Cabo.

El portavoz policial, capitán FC van Wyk, confirmó que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y precisó que, por el momento, no fue confirmada oficialmente la causa de la muerte.

Ante la repercusión del caso, el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, pidió prudencia y respeto hacia la familia del futbolista. "Deseo hacer un llamamiento a los medios de comunicación y al público para que actúen con moderación y compasión y se abstengan de especular", expresó.

Honraron al futbolista con un minuto de silencio (Reuters)

Homenajes del fútbol sudafricano y del Mundial

La South African Football Players Union (SAFPU) lamentó el fallecimiento del jugador y destacó su legado dentro y fuera de la cancha.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica", señalaron desde el sindicato.

Por su parte, el Mamelodi Sundowns expresó su "profundo pesar" por la pérdida del mediocampista y transmitió sus condolencias a familiares y amigos.

Adams había iniciado su carrera profesional en el Stellenbosch FC antes de incorporarse al Mamelodi Sundowns, donde se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol sudafricano. Su buen rendimiento lo llevó a integrar la selección nacional y disputar el Mundial 2026, donde tuvo participación frente a México, República Checa y Corea del Sur.

La conmoción trascendió las fronteras de Sudáfrica. Antes de los partidos de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega y posteriormente entre Argentina y Suiza, se realizó un minuto de silencio en homenaje al futbolista, en un gesto de respeto por su fallecimiento.