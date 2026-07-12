Renuevan el plan para prevenir el HLB y fortalecer la sanidad de la citricultura

El Gobierno de Entre Ríos avanzó en la renovación del convenio que permitirá dar continuidad al Plan Provincial de Lucha contra el Huanglongbing (HLB), la enfermedad más grave que afecta a los cítricos y que no tiene cura. La iniciativa fue analizada en una reunión entre autoridades provinciales y representantes de las principales entidades citrícolas.

Del encuentro participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó; representantes de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier) y de la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino (Cecnea).

Durante la reunión también se abordaron acciones para el control de la mosca de la fruta, la integración de la Guía Citrícola con el Documento de Tránsito Vegetal (DTV) y la situación laboral de los trabajadores vinculados a la actividad.

La sanidad vegetal, una política estratégica

El secretario de Agricultura destacó la importancia de sostener un trabajo coordinado entre el Estado y las instituciones del sector para preservar una de las principales economías regionales de Entre Ríos.

"Para el Gobierno de Entre Ríos, la sanidad vegetal es una política estratégica porque está directamente vinculada con el desarrollo, el empleo y el arraigo en nuestras economías regionales. La lucha contra el HLB requiere un trabajo coordinado y permanente", sostuvo Boc-Hó.

El funcionario agregó que el objetivo es fortalecer las acciones de prevención y proteger una actividad fundamental para la provincia, al tiempo que valoró la participación de productores e instituciones en las tareas de monitoreo y control sanitario.

Monitoreo permanente en las principales zonas citrícolas

Actualmente, el Plan Provincial de Lucha contra el HLB cuenta con un equipo de monitoreadores que desarrolla tareas de vigilancia en los departamentos Federación Norte, Federación Sur y Concordia.

Las acciones incluyen controles sanitarios, toma de muestras, difusión de los síntomas de la enfermedad y capacitaciones dirigidas a productores, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Senasa.

El Huanglongbing es considerada la enfermedad más destructiva para la citricultura mundial, ya que afecta la productividad y calidad de los frutos y, hasta el momento, no posee tratamiento curativo, por lo que la prevención y la detección temprana constituyen las principales herramientas para evitar su propagación.

Participación de entidades del sector

Además de Boc-Hó, participaron de la reunión el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; el recientemente electo presidente de la Fecier, Pablo Molo; el presidente de la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario, Aldo Percara, junto a técnicos de la entidad.

En representación de la Cecnea asistió su gerente, Roberto Varela, quien también participó del análisis de las acciones destinadas a fortalecer la sanidad citrícola en la provincia.