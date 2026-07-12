Patronato visitará a Gimnasia y Tiro de Salta este domingo

REDACCIÓN ELONCE
El Rojinegro enfrentará este domingo desde las 17 a Gimnasia y Tiro, en Salta, por la 20ª fecha de la Primera Nacional. El equipo de Marcelo Candia intentará recuperarse tras la derrota ante San Martín y volver al triunfo fuera de casa.
Patronato buscará cortar la racha negativa este domingo cuando visite a Gimnasia y Tiro de Salta por la 20ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio David Michel Torino y contará con el arbitraje de Jorge Broggi.
El conjunto entrerriano llega golpeado luego de la derrota sufrida en el estadio Presbítero Bartolomé Grella frente a San Martín, un resultado que profundizó su presente irregular y lo obliga a sumar para no perder terreno en la lucha por acercarse a los puestos de clasificación.
La visita a Salta representa una nueva oportunidad para el equipo de Marcelo Candia, que buscará reencontrarse con la victoria en un escenario siempre exigente.
Candia pidió dar vuelta la página
Tras la caída en la fecha pasada, el entrenador rojinegro reconoció el mal momento del equipo, aunque dejó en claro que la única receta para salir adelante es continuar preparándose.
"Hay que seguir trabajando", había resumido Candia al analizar la derrota, con la mira puesta en la recuperación futbolística del plantel.
El cuerpo técnico confía en que el equipo pueda mostrar una mejor versión y recuperar la solidez necesaria para volver a sumar de a tres.
La lista de convocados
La nómina está integrada por Franco Rivasseau, Alan Sosa, Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Facundo Heredia, Fernando Moreyra, Maximiliano Rueda, Juan Barinaga, Federico Bravo, Alejo Miró, Augusto Picco, Luciano Pacco, Valentín Pereyra, Gonzalo Salega, Luciano Strey, Valentín Villarreal, Diego Díaz, Rengo Reynaga, Hernán Rivero y Franco Soldano.
Un duelo clave para volver a sumar
Del otro lado estará Gimnasia y Tiro, que intentará hacerse fuerte como local ante un Patronato necesitado de puntos.
Con la obligación de dejar atrás la derrota de la fecha anterior y romper la mala racha, el Rojinegro afrontará un compromiso que puede resultar determinante para recuperar confianza y encarar con otro ánimo la continuidad de la Primera Nacional.