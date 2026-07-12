Semifinales del Mundial 2026: así quedó el camino hacia la gran final

Las semifinales del Mundial 2026 prometen dos enfrentamientos de alto voltaje entre cuatro de las selecciones más poderosas del planeta. Luego de unos cuartos de final cargados de emociones, Francia, España, Inglaterra y Argentina lograron avanzar y quedaron a solo un paso de disputar la gran final del torneo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La definición del campeonato tendrá un marcado sabor europeo y sudamericano. Tres seleccionados del Viejo Continente buscarán impedir que Argentina alcance una nueva final mundialista, mientras que la Albiceleste intentará mantener vivo el sueño de conquistar su cuarta estrella.

Con el cuadro completamente definido, el Mundial entra en su etapa decisiva, donde cada detalle puede marcar la diferencia y cualquier error puede significar la eliminación.

Álvarez fue determinante en Argentina. Foto: Argentina.

Francia y España abrirán la serie de semifinales

El primer boleto a la final se pondrá en juego el martes 14 de julio, cuando Francia y España se enfrenten en el AT&T Stadium de Dallas. Ambos equipos llegan tras superar exigentes cruces de cuartos de final y prometen protagonizar uno de los mejores partidos del certamen.

El conjunto francés eliminó a Marruecos con un sólido triunfo por 2-0 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Con un plantel repleto de figuras, buscará regresar a una nueva final mundialista.

Kylian Mbappé es una de las grandes figuras de Argentina. Foto: Archivo.

España, por su parte, dejó en el camino a Bélgica tras imponerse por 2-1 en un encuentro muy disputado. Fabián Ruiz y Mikel Merino marcaron para la "Furia Roja", mientras que Charles De Ketelaere había conseguido el empate parcial para los belgas.

Argentina e Inglaterra protagonizarán un duelo con historia

La segunda semifinal tendrá un condimento especial. Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un enfrentamiento que despierta enorme expectativa por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni consiguió la clasificación luego de derrotar 3-1 a Suiza en tiempo suplementario. Alexis Mac Allister abrió el marcador, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron la victoria en el alargue tras el empate parcial del seleccionado suizo.

Foto: Infobae.

Del otro lado estará Inglaterra, que también necesitó jugar 120 minutos para eliminar a Noruega por 2-1. Jude Bellingham fue la gran figura de los británicos al convertir los dos goles que le dieron el pase a las semifinales.

El cronograma de la definición del Mundial

Con los cuatro semifinalistas confirmados, la organización también ratificó el calendario de la fase decisiva del torneo.

Las semifinales se disputarán el martes 14 y el miércoles 15 de julio, mientras que el partido por el tercer puesto tendrá lugar el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, indicó La Nación.

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde uno de los cuatro semifinalistas levantará el trofeo más importante del fútbol internacional y escribirá una nueva página en la historia de la Copa del Mundo.

Cronograma de las semifinales

Francia vs. España – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Inglaterra vs. Argentina – Miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.