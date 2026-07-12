“Argentina es lo más grande del mundo”: Paraná celebró el pase a las semifinales del Mundial en la Plaza 1º de Mayo

REDACCIÓN ELONCE
Paraná volvió a vivir una noche de fiesta luego de que la Selección Argentina derrotara 3-1 a Suiza en el alargue y se clasificara a las semifinales del Mundial 2026. Cientos de hinchas se reunieron en la Plaza 1º de Mayo para celebrar el triunfo y renovar la ilusión de conquistar una nueva Copa.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Paraná. Tras el sufrido triunfo por 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, cientos de hinchas se congregaron en la Plaza 1º de Mayo para celebrar un nuevo paso del equipo de Lionel Scaloni rumbo al sueño de conseguir la cuarta estrella. Familias, grupos de amigos y niños coparon el tradicional paseo con banderas, camisetas y cánticos que se extendieron hasta la madrugada.
Como ya ocurrió en anteriores presentaciones de la Albiceleste, familias enteras, grupos de amigos, niños y adultos llegaron al principal paseo de la capital entrerriana con camisetas, banderas, bombos y mucho entusiasmo. La alegría se hizo sentir con cánticos, bocinazos y banderas argentinas que cubrieron gran parte de la plaza durante varias horas.
La clasificación no fue sencilla y eso también quedó reflejado en las emociones de los hinchas. El encuentro ante Suiza mantuvo en vilo a millones de argentinos hasta el alargue, cuando Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron el 3-1 definitivo que desató la fiesta en todo el país.
La emoción de los hinchas en la Plaza 1º de Mayo
Entre los presentes hubo quienes destacaron el enorme esfuerzo realizado por la Selección para alcanzar una nueva semifinal mundialista. "Estoy muy contento por el triunfo de Argentina, lo disfrutamos en familia. Es muy lindo todo. ¡Vamos Argentina! Ya hicieron un montón y están haciendo historia", expresó un vecino de Paraná mientras celebraba junto a sus seres queridos.
Los más jóvenes también aportaron color y entusiasmo a una noche cargada de emoción. Un grupo de amigos no dudó en cantar y alentar pensando en el próximo compromiso frente a Inglaterra, rival que espera en semifinales tras eliminar a Noruega.
Las canciones tradicionales de la hinchada argentina tampoco faltaron. Uno de los cánticos más repetidos fue el clásico: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés", en referencia al histórico enfrentamiento futbolístico que volverá a escribirse en una Copa del Mundo.
Julián Álvarez y Lautaro, los héroes de la noche
El triunfo también tuvo protagonistas muy destacados dentro del campo de juego y eso quedó reflejado en las camisetas que lucían muchos de los presentes. Una adolescente mostró con orgullo la camiseta de Julián Álvarez y aseguró antes incluso del desenlace: "Sabía que hoy iba a meter uno", en referencia al delantero que marcó el gol decisivo durante el tiempo suplementario.
Otro joven celebró el gran momento de los delanteros argentinos y resumió el sentimiento de muchos hinchas con una frase que rápidamente se viralizó entre los presentes: "Volvieron los nueve al gol", destacando las conquistas de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes definieron el partido cuando más lo necesitaba la Selección.
La ilusión por conquistar una nueva Copa del Mundo también estuvo presente entre los más chicos. Un niño, con una enorme sonrisa y una bandera argentina sobre los hombros, lanzó una frase que despertó aplausos entre quienes lo rodeaban: "¡Vamos por la cuarta, carajo!", antes de agregar que "para ser ganadores, hay que sufrir".
Paraná ya palpita el duelo ante Inglaterra
Con la clasificación asegurada, la atención de los hinchas ya comenzó a centrarse en el próximo desafío. Argentina enfrentará el miércoles a Inglaterra en una semifinal que promete paralizar nuevamente al país y que despierta una enorme expectativa por la histórica rivalidad entre ambos seleccionados.
En la Plaza 1º de Mayo también se escucharon mensajes de confianza de cara al próximo compromiso. Uno de los adolescentes presentes resumió el clima de optimismo al expresar: "Que vengan los ingleses, porque Argentina es lo más grande del mundo".
La fiesta se extendió hasta la madrugada entre cánticos, abrazos y banderas celestes y blancas. Paraná volvió a demostrar su pasión por la Selección Argentina y acompañó con una multitud una nueva noche inolvidable. Ahora, toda la ilusión está puesta en la semifinal, con la esperanza de que el equipo de Lionel Scaloni vuelva a dar otro paso hacia el gran objetivo: disputar una nueva final del Mundial.
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