Argentina superó a Suiza por los cuartos de final del Mundial: videos de los goles argentinos

REDACCIÓN ELONCE
Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron el triunfo a la Selección Argentina tras un difícil partido frente al conjunto europeo. El equipo de Lionel Scaloni, debió trabajar en el suplementario para sellar e pase a semifinales.
Argentina clasificó a semifinales tras vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni definió su pase a la siguiente ronda en los minutos finales del tiempo suplementario con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Primero fue el delantero del Atlético de Madrid quien apareció con un golazo al ángulo para marcar el 2-1 a los 112′; mientras que el ‘Toro’ sentenció el compromiso con un gran contragolpe a los 120+1′.
Alexis Mac Allister, había convertido en el primer tiempo.
Así, la Albiceleste ya está entre los cuatro mejores y se medirá contra Inglaterra por un lugar en la gran final.
El Gol de Alexis Mac Allister:
El Gol de Julián Álvarez: