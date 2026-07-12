Argentina superó a Suiza por los cuartos de final del Mundial: videos de los goles argentinos

Argentina clasificó a semifinales tras vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni definió su pase a la siguiente ronda en los minutos finales del tiempo suplementario con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Primero fue el delantero del Atlético de Madrid quien apareció con un golazo al ángulo para marcar el 2-1 a los 112′; mientras que el ‘Toro’ sentenció el compromiso con un gran contragolpe a los 120+1′.

Alexis Mac Allister, había convertido en el primer tiempo.

Así, la Albiceleste ya está entre los cuatro mejores y se medirá contra Inglaterra por un lugar en la gran final.

El Gol de Alexis Mac Allister:

ALEXIS DE CABEZA MARCÓ EL PRIMERO PARA ARGENTINA EN EL INICIO DEL PARTIDO ANTE SUIZA

El Gol de Julián Álvarez:

JULIÁN CLAVÓ UN GOLAZO PARA METER A ARGENTINA EN SEMIFINAL ANTE SUIZA

El Gol de Lautaro Martínez: