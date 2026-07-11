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La Selección Argentina homenajeó a Antonio Rattín con un brazalete negro ante Suiza en el Mundial

La FIFA autorizó el pedido de la AFA para que el equipo de Lionel Scaloni rindiera homenaje al histórico capitán de Boca Juniors y la Selección Argentina, fallecido a los 89 años.

11 de Julio de 2026
La Selección usó un brazalete negro ante Suiza
La Selección usó un brazalete negro ante Suiza Foto: AFA

La FIFA autorizó el pedido de la AFA para que el equipo de Lionel Scaloni rindiera homenaje al histórico capitán de Boca Juniors y la Selección Argentina, fallecido a los 89 años.

La Selección Argentina rindió homenaje este sábado a Antonio Ubaldo Rattín durante el partido frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni lució un brazalete negro, luego de que la FIFA aprobara un pedido realizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras conocerse el fallecimiento del histórico mediocampista.

Foto: EFE
Foto: EFE

Rattín murió a los 89 años y dejó una huella imborrable tanto en Boca Juniors como en la Selección Argentina. Fue capitán del conjunto nacional en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, además de convertirse en uno de los grandes referentes de la historia del club de la Ribera.

Durante el encuentro disputado en Kansas City, jugadores como Leandro Paredes llevaron el brazalete negro en señal de duelo, en un reconocimiento que también fue acompañado por mensajes institucionales de la AFA y Boca Juniors.

 

En sus redes sociales, la AFA expresó su pesar por la muerte del exfutbolista y destacó su legado como uno de los emblemas del fútbol argentino. Boca, por su parte, lo despidió como un "ídolo y emblema" de la institución.

Foto: Reuters
Foto: Reuters

Una leyenda de Boca y la Selección

 

Nacido en Tigre el 16 de mayo de 1937, Antonio Rattín desarrolló toda su carrera como futbolista profesional en Boca Juniors. Debutó en Primera División en 1956 y disputó 382 partidos con la camiseta azul y oro, en los que convirtió 28 goles.

 

Durante su trayectoria conquistó los campeonatos de 1962, 1964, 1965 y 1969, además de la Copa Argentina de 1969, y fue subcampeón de la Copa Libertadores de 1963.

 

Con la Selección Argentina disputó 32 encuentros a lo largo de una década, participó en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966 y ganó la Copa de las Naciones de 1964.

El episodio que marcó la historia de los Mundiales

 

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando fue expulsado en el partido de cuartos de final frente al seleccionado local. Rattín permaneció varios minutos dentro del campo reclamando un traductor para comprender la decisión arbitral y protagonizó una escena que quedó grabada en la historia del fútbol.

 

Aquel episodio fue uno de los antecedentes que impulsó a la FIFA a implementar el sistema de tarjetas amarillas y rojas para facilitar la comunicación entre árbitros y jugadores.

 

Tras su retiro como futbolista, Rattín tuvo un breve paso como entrenador y más tarde incursionó en la política. Este sábado, el fútbol argentino volvió a recordarlo con un emotivo homenaje en el escenario más importante del deporte mundial.

Temas:

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