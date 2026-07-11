Los pálpitos de los paranaenses para Argentina - Suiza: "Vamos a congelar el chocolate suizo", dijo un heladero

La gente ya comienza a palpitar el partido de Argentina con Suiza

A pocas horas del comienzo del partido de Argentina contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Elonce dialogó con comerciantes de Paraná, entre ellos un empleado de una heladería de la peatonal, quien aseguró entre risas que hoy el “helado de chocolate suizo no se vende en ningún lado”.

“Vamos a congelar el gusto de chocolate suizo y vamos a darle mucho aliento a la Selección. Que hoy nadie pida el sabor”, dijo.

Adelantó además que el comercio permanecerá abierto hasta la madrugada. “La gente está comprando”, dijo el trabajador.

Por otro lado, compartió su pronóstico para el partido de esta noche: “Para mí ganamos 2 a 0 con goles de Paredes y Messi. Me gustó el refuerzo del último partido”.

El payaso plim plim y su aliento a la Albiceleste

El destacado personaje de la peatonal reiteró el envío de buenas energías para los jugadores de la Selección. “Cuando ganamos el mundial anterior salió la peluca y el gorro”, dijo en alusión a la cábala que usó en 2022.

“Hoy gana Argentina y estoy convencido de que no vamos a sufrir hoy. Paso a paso, no voy a decir pronóstico”, aseguró.

La palabra de los paranaenses

Consultadas por el partido de esta noche, dos jóvenes respondieron que aún “no sienten nervios” y que los mismos “llegan a las 21:00”.

En cuanto a cábalas, sostuvieron que no tienen una en particular pero que lo importante “es juntarse” a mirar el partido. “La vez anterior que no nos juntamos pasó lo que pasó así que ahora juntarse sí o sí”, comentó una de las jóvenes.

“Argentina gana 2 a 1 con goles de Messi y del Cuti Romero”, pronosticó una de las jóvenes, mientras que la otra hinchó por Lisandro Martínez.

Por otro lado, una familia mostró la camiseta argentina que acababa de adquirir. “El equipo entero y la gente. Mi jugador favorito es Messi y no digo resultado”, dijo el hombre.

Otro vecino no dudó en dar su resultado: “3 a 0, tranquilos. Vamos a tener 2 goles de Julián Álvarez y el otro del Cuti, tenemos que dejar descansar a Messi”.

“Salí a caminar un rato y después voy a cocinar algo para mirar el partido, somos dos”, contó.