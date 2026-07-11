Argentina vs. Suiza sin delay: qué canal elegir para ver el partido con menor demora y gritar los goles primero

El Argentina vs. Suiza sin delay se convirtió en una de las búsquedas más frecuentes entre los hinchas de la Selección antes de los cuartos de final del Mundial. En tiempos de streaming, Smart TV y aplicaciones móviles, el mayor temor ya no pasa únicamente por el rival de turno, sino por escuchar el grito de gol del vecino o recibir una notificación en el celular antes de que la jugada aparezca en la pantalla.

El encuentro entre la Selección Argentina y Suiza se disputará este sábado desde las 22, y miles de espectadores buscarán la forma de reducir al mínimo el retraso de la transmisión para disfrutar del partido sin spoilers.

La diferencia entre una tecnología y otra puede parecer pequeña, pero en un partido decisivo cada segundo cuenta. Mientras algunos sistemas transmiten casi en tiempo real, otros pueden acumular varios segundos —e incluso decenas— de demora debido al procesamiento digital de la señal.

¿Por qué algunas transmisiones llegan antes que otras?

La explicación está en el recorrido que realiza la imagen antes de llegar al televisor. La Televisión Digital Abierta (TDA/TDT) y el cable tradicional transportan la señal mediante radiofrecuencia o redes físicas, con muy pocas instancias de procesamiento.

En cambio, las plataformas de streaming deben codificar, comprimir, almacenar temporalmente y distribuir la señal a través de internet antes de reproducirla en cada dispositivo. Ese proceso agrega una latencia que, según el servicio y la calidad de la conexión, puede incrementarse considerablemente.

En términos generales, las conexiones directas presentan una ventaja de entre 11 y 13 segundos respecto de muchas plataformas de internet. Aunque ese margen parezca reducido, suele ser suficiente para que un mensaje en WhatsApp o el festejo del barrio anticipen una jugada decisiva.

El ranking de las transmisiones con menor delay

Si el objetivo es vivir el partido con la menor demora posible, este es el orden de las transmisiones disponibles en Argentina, desde la más rápida hasta la más lenta.

La radio analógica (AM/FM) continúa siendo el sistema más veloz. Al no requerir procesos complejos de digitalización ni compresión, la transmisión llega prácticamente en tiempo real y sigue siendo la referencia para quienes buscan inmediatez.

En segundo lugar aparece la Televisión Digital Abierta (TDA/TDT). Las emisiones por aire de señales como Telefe o TV Pública registran habitualmente un retraso de apenas 2,5 a 5 segundos respecto de lo que ocurre en el estadio.

Luego se ubica la televisión por cable tradicional, cuyo delay suele oscilar entre 5 y 9 segundos. Más atrás figura la televisión satelital, como DirecTV o DGO, donde el recorrido de la señal hacia el satélite y de regreso al hogar puede elevar la demora a un rango de 6 a 12 segundos.

Finalmente, las plataformas de streaming y las aplicaciones para celulares, computadoras o Smart TV son las que presentan el mayor retraso. Dependiendo del estado de la red y de la demanda sobre los servidores, el delay puede variar entre 15 y 45 segundos.

Cómo reducir el retraso si mirás el partido por internet

Quienes no tengan otra opción que seguir el encuentro mediante streaming pueden aplicar algunas recomendaciones para disminuir la latencia.

Una de las más efectivas consiste en conectar el televisor o la computadora mediante un cable de red Ethernet, evitando el uso de Wi-Fi siempre que sea posible. La conexión física suele ofrecer mayor estabilidad y reduce el tiempo de almacenamiento temporal de datos.

También resulta conveniente cerrar aplicaciones que consuman ancho de banda en otros dispositivos del hogar, evitando descargas, actualizaciones automáticas o reproducciones en simultáneo. Además, una medida simple puede evitar más de un disgusto: desactivar temporalmente las notificaciones de resultados deportivos y silenciar los grupos de WhatsApp, principales responsables de anticipar los goles antes de que aparezcan en la pantalla.