Una entrerriana en Suiza durante la previa del partido con la Selección: "No entienden por qué gritamos tanto"

Una entrerriana en Suiza relató cómo se vive la previa del partido de la Selección argentina desde ese país europeo, donde el clima mundialista dista mucho del que se experimenta en Argentina. Sofía Navarro, oriunda de Rosario del Tala y radicada desde hace un año en un pueblo del cantón de Berna, contó que los suizos observan con asombro la forma en que los argentinos viven cada encuentro.

La joven explicó que, mientras en Argentina el fútbol moviliza calles, familias y reuniones, en Suiza el ambiente es mucho más tranquilo. "No entienden qué hacemos, por qué gritamos tanto, por qué cantamos. Están maravillados con nosotros", relató al describir la reacción de los habitantes locales frente a la pasión albiceleste.

Aunque vive en una pequeña localidad, Sofía señaló que la comunidad argentina siempre encuentra la manera de reunirse para acompañar a la Selección. En algunas ciudades los encuentros se organizan en bares o plazas, mientras que ella suele compartir los partidos con un grupo reducido de amigos.

Madrugada futbolera y diferencias culturales

El partido de este sábado implicará un esfuerzo extra para los argentinos residentes en Suiza debido a la diferencia horaria. "Nos juntamos a las 3 de la mañana para verlo", contó entre risas, dejando en claro que el horario no será un obstáculo para alentar al equipo nacional.

Además de trabajar en un hotel, Sofía crea contenido en redes sociales sobre viajes y la vida cotidiana en Suiza, donde comparte experiencias y curiosidades de un país que describió como sumamente organizado.

"Si el tren dice que pasa a las 17.02, no llega a las 17.03 porque ya se fue", ejemplificó para explicar la puntualidad suiza. También mencionó las cenas tempranas, el respeto por los horarios y un ritmo de vida mucho más estructurado que el argentino.

"Cada argentino lleva una parte de su país"

La joven vive junto a su novia, Agustina, y un grupo de amigos que conocieron durante su estadía, un círculo que considera indispensable para afrontar la distancia con la familia y las costumbres argentinas.

"Acá todo es muy estructurado, muy ordenado y a las diez de la noche no pasa un alma. No es lo mismo salir a dar una vuelta por el pueblo o compartir un rato con la gente como hacemos en Argentina", describió sobre una de las diferencias que más percibe desde que emigró.

Sofía también destacó la buena imagen que, según su experiencia, tienen los argentinos entre los habitantes de la comunidad donde reside. "Creo que cada argentino que emigra lleva una parte de su país. La manera en la que te relacionás con el lugar donde vivís, también es una especie de portada de Argentina que mostrás", reflexionó al dialogar con La Capital.

Con la ilusión intacta, la entrerriana se animó a pronosticar el resultado del encuentro y apostó por una victoria argentina. "Necesitamos un partido con calma", expresó entre sonrisas, al anticipar un triunfo de la Albiceleste por 2 a 0.