Cuti Romero anticipó que el partido entre Argentina y Suiza “va a ser duro”

Cuti Romero analizó el duelo de cuartos de final que la Selección argentina afrontará ante Suiza. El defensor reconoció que el equipo debe mejorar en defensa, elogió al rival y aseguró que la Albiceleste llega preparada para buscar un lugar en las semifinales.
Cuti Romero comenzó a palpitar el trascendental compromiso que la Selección argentina disputará frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El defensor del Tottenham aseguró que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega preparado para afrontar un partido que calificó como "muy complicado", reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir y sostuvo que el objetivo es continuar creciendo para avanzar a una nueva semifinal mundialista.
Argentina enfrentará al seleccionado suizo este sábado desde las 22, en el estadio Arrowhead de Kansas City, con la ilusión de meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen y mantener vivo el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022.
En la previa del encuentro, varios integrantes del plantel brindaron sus sensaciones y coincidieron en que el equipo todavía tiene margen para seguir mejorando tanto en el aspecto defensivo como en el funcionamiento colectivo.
Romero destacó la dificultad del rival
El primer marcador central argentino evitó subestimar a Suiza y remarcó que el conjunto europeo llega con méritos suficientes a esta instancia del campeonato.
"Va a ser duro", resumió el cordobés al referirse al compromiso por los cuartos de final. Más adelante profundizó su análisis y señaló que Suiza realizó un gran encuentro en la fase anterior.
El defensor aseguró que el conjunto europeo "dominó todo el partido" frente a Colombia y advirtió que "están siendo todos partidos muy duros", además de remarcar que el rival cuenta con "jugadores muy importantes", aunque afirmó que la Selección argentina está "preparada" para afrontar el desafío.
Romero también hizo autocrítica sobre el rendimiento defensivo del equipo durante los últimos encuentros del Mundial.
La autocrítica por los goles recibidos
El zaguero reconoció que la Albiceleste no quedó conforme con la cantidad de goles recibidos en las últimas presentaciones. Según explicó, tanto él como sus compañeros consideran que todavía hay aspectos por corregir para lograr una mayor solidez defensiva.
Romero sostuvo que "seguro hay que mejorar" y reconoció que les "molesta" haber recibido varios goles en los últimos compromisos, aunque remarcó que todos están "a disposición del equipo" para seguir creciendo.
También recordó el tanto que convirtió frente a Egipto y destacó la importancia que tuvo para la clasificación. El defensor aseguró sentirse "contento" porque ese gol "sirvió para volver a confiar en un momento muy complicado y para remontar".
El mensaje del resto del plantel
El análisis del plantel argentino también incluyó las reflexiones de Lisandro Martínez y Facundo Medina, quienes coincidieron en la necesidad de mantener la concentración.
Martínez señaló que el equipo únicamente piensa en el compromiso frente a Suiza y destacó la evolución que mostró el seleccionado a lo largo del campeonato.
El defensor del Manchester United sostuvo que Argentina "fue de menos a más", aunque aclaró que "siempre hay cosas para mejorar". Además, explicó que la clave para reducir los errores defensivos será "estar más concentrados", ya que los goles recibidos hasta el momento fueron "goles a evitar", por lo que el equipo debe mantener "los pies bien aferrados a la tierra".
Por su parte, Facundo Medina resaltó la importancia del aspecto mental en este tramo decisivo del Mundial. El lateral izquierdo aseguró que el plantel trabaja para "estar preparados para los partidos" y "dar lo mejor adentro de la cancha para ganar", al tiempo que reconoció que el grupo afronta "una responsabilidad muy grande" y debe "corregir y minimizar los errores", porque "una Copa del Mundo se trata de detalles".