"Arte en Conexión" volvió al Mirador TEC con música, proyecciones inmersivas y entrada gratuita

El ciclo "Arte en Conexión" celebró este viernes una nueva edición en el Mirador TEC de Paraná, donde música en vivo, proyecciones inmersivas y tecnología se combinaron en una propuesta cultural con entrada libre y gratuita.

La actividad, que se desarrolló en el domo 360° ubicado en el Centro Cultural La Vieja Usina, tuvo como protagonista a la cantante diamantina María Cuevas, quien interpretó un repertorio de música del Litoral acompañado por imágenes del río Paraná, las barrancas y paisajes entrerrianos.

En diálogo con Elonce, Nicolás Faes, representante del área de Cultura de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), explicó que la iniciativa nació durante el segundo semestre del año pasado junto con la Secretaría de Modernización de la Provincia.

"Es un ciclo que inició la segunda mitad del año pasado entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Secretaría de Modernización del Gobierno de la provincia, donde presentamos al público experiencias artísticas inmersivas. Por eso se llama 'Arte en Conexión'", señaló.

Una experiencia inmersiva

Faes destacó que cada presentación requiere un trabajo previo para adaptar las proyecciones al formato 360° del domo. "Las visuales deben acompañar a la música. En este caso se hizo una selección de imágenes de nuestro río, de las barrancas, de nuestros paisajes y homenajes a Jorge Méndez y otros autores entrerrianos", explicó.

Además, remarcó que se trata de una propuesta novedosa para la región. "No tengo mucho conocimiento de que haya en la región dispositivos como este. Es una propuesta súper novedosa", sostuvo.

Convocatoria abierta y nuevas propuestas

El ciclo continuará durante el segundo semestre con nuevas presentaciones y ya se encuentra abierta la convocatoria para artistas interesados en participar. "Estamos en un proceso de programación y producción de las próximas propuestas", indicó Faes.

Ciclo "Arte en conexión" en el Mirador Tec

Entre las actividades previstas para agosto, adelantó una experiencia que combinará música y gastronomía. "Tenemos programada una noche especial de cata de vinos entrerrianos", confirmó.

Entrada gratuita y aporte voluntario

El funcionario recordó que todas las funciones son de acceso libre, aunque quienes lo deseen pueden colaborar con un aporte voluntario. "La entrada es libre y existe un mecanismo de aporte voluntario al arte. El que puede colabora y el que no, por supuesto, puede disfrutar del espectáculo. Así garantizamos la accesibilidad a este tipo de propuestas", expresó.

El ciclo "Arte en Conexión" se desarrolla los segundos viernes de cada mes en el domo del Mirador TEC, con el objetivo de acercar al público experiencias que combinan música, artes visuales y tecnología inmersiva.