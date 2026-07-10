Paraná apuesta al turismo todo el mes y los hoteles de mayor categoría ya superan el 60% de ocupación

Las vacaciones de invierno en Paraná dejaron un balance positivo en su primera semana, especialmente para los hoteles de mayor categoría, que alcanzaron niveles de ocupación superiores al 60% durante el fin de semana. Así lo aseguró el subsecretario de Turismo de la Municipalidad, Agustín Clavenzani, quien además remarcó que el movimiento turístico se extenderá durante casi un mes debido al calendario escalonado del receso escolar en las distintas provincias.

En diálogo con Elonce, el funcionario explicó que Paraná no vive únicamente dos semanas de vacaciones, sino que recibe visitantes de distintas regiones del país a medida que avanzan los recesos escolares. "Hay un mes prácticamente completo. Como viene sucediendo desde hace varios años, el movimiento turístico se da sin un gran porcentaje de reservas previas, sobre todo por el perfil que tiene Paraná dentro del mapa turístico nacional", señaló.

Clavenzani explicó que la ciudad se beneficia por ser un destino cercano y accesible para quienes deciden viajar con poca planificación. "El grupo familiar dice 'salimos mañana' o 'nos vamos pasado' y arranca para Entre Ríos", ejemplificó.

Hoteles con buena ocupación

El funcionario indicó que los establecimientos de mayor categoría fueron los que registraron mejores niveles de ocupación durante esta primera etapa de las vacaciones. "Los hoteles de mayor categoría tuvieron un movimiento que, sobre todo este fin de semana, superó en algunos casos el 60% de reservas. Los hoteles de menor categoría tienen una complejidad mayor para convocar, pero esperamos que con las próximas semanas esos números mejoren", sostuvo.

"Dos ciudades, un destino"

Uno de los ejes de la temporada es el relanzamiento del programa "Dos ciudades, un destino", impulsado por las municipalidades de Paraná y Santa Fe.

La propuesta incluye descuentos del 20% en cerca de 40 hoteles, restaurantes y establecimientos adheridos para residentes de ambas ciudades durante julio y agosto. "Intentamos que quienes lleguen como turistas a Paraná o a Santa Fe encuentren el doble de actividades, el doble de gastronomía, el doble de hotelería, el doble de cultura y de historia", destacó.

Además, explicó que el objetivo es consolidar a la región metropolitana como una propuesta conjunta para quienes llegan desde otros puntos del país. "No estamos compitiendo, sino complementándonos para que esta región ofrezca mucho más, tanto para los visitantes como para los residentes", afirmó.

Agenda para toda la familia

Clavenzani repasó la amplia oferta de actividades prevista durante las vacaciones de invierno.

Entre las propuestas mencionó los paseos en barco hacia el Islote Curupí, el bus turístico, la muestra de dinosaurios en la Sala Mayo, el tradicional Festival de Espectáculos Infantiles, los museos y el paseo de artesanos de la Costanera. "Hay muchísimo para hacer en Paraná y muchísimo para hacer en Santa Fe", remarcó.

Turismo durante todo el año

El subsecretario sostuvo que la estrategia del municipio apunta a romper la estacionalidad y consolidar a Paraná como sede de congresos, convenciones y grandes eventos deportivos.

En ese sentido, adelantó que la próxima semana llegarán a la ciudad organizadores profesionales de congresos de distintos puntos del país para conocer la infraestructura local. "El turismo de reuniones permite romper la estacionalidad. El turismo necesita recibir visitantes durante todo el año", explicó.

Paraná impulsa su agenda turística para estas vacaciones de invierno

Finalmente, destacó que la política turística busca fortalecer la actividad como generadora de empleo. "Hay una decisión política de avanzar y remar para adelante, porque el turismo en Paraná genera trabajo genuino. Nuestro propósito es cuidarlo, potenciarlo y fomentarlo", concluyó.