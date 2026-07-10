Torneo de fútbol infantil en Toritos de Chiclana: los chicos viven el sueño de jugar y compartir el deporte

REDACCIÓN ELONCE
El 42º torneo de fútbol infantil reunió a cientos de niños en el Club Toritos de Chiclana, donde el compañerismo, la ilusión y la competencia sana fueron protagonistas. En diálogo con Elonce, los pequeños futbolistas compartieron la alegría de disputar una nueva edición del certamen.
El 42º torneo de fútbol infantil volvió a convertirse en una verdadera fiesta del deporte en el Club Toritos de Chiclana, en Paraná. Entre partidos, definiciones y momentos de camaradería, los principales protagonistas fueron los niños, que compartieron con Elonce la emoción de representar a sus equipos y de disfrutar una experiencia que trasciende los resultados deportivos.
En uno de los encuentros con la unidad móvil de Elonce, Teo, jugador de Toritos, vivió una jornada especial: además de disputar el certamen, celebró su cumpleaños número 10 junto a sus compañeros. "Hoy es mi cumpleaños", contó con una sonrisa, mientras anticipaba que el mejor festejo era "jugar puro fútbol".
El pequeño futbolista también habló sobre el desafío que tenía por delante. "Ahora tengo una final por adelante", expresó, al confirmar que su equipo había avanzado a la Final de Plata y debía enfrentar a Oro Verde. Consultado sobre el rival, respondió con tranquilidad: "Bien. Tranquilo".
El valor del equipo por encima del resultado
El entusiasmo también quedó reflejado en el resto de los integrantes de la categoría 2016, quienes coincidieron en destacar el esfuerzo colectivo para afrontar cada compromiso del torneo.
"Mucho equipo", respondió uno de los chicos cuando le preguntaron qué necesitaban para el próximo partido. Esa breve definición sintetizó el espíritu con el que afrontaban la competencia, donde el compañerismo ocupó un lugar tan importante como el resultado deportivo.
Durante la charla también hubo tiempo para las presentaciones personales. Sebastián explicó que se desempeñaba como defensor: "De defensa de cuatro", comentó orgulloso de su función dentro del equipo. Por su parte, Lucio compartió otro de los momentos felices de la jornada al señalar: "Hoy metí un gol".
Un torneo que apuesta al crecimiento deportivo y humano
La entrenadora del plantel destacó el recorrido realizado por sus dirigidos y valoró especialmente el proceso de formación que ofrece este tradicional campeonato infantil. "Vamos remontando de a poquito", sostuvo la profesora al hacer un balance del desempeño del equipo.
Luego repasó la campaña: "Ayer ganamos uno, perdimos uno, ahora clasificamos en semi ganando 2 a 0, así que vamos a la final", resumió.
Además, explicó que el objetivo principal trasciende los resultados. "Como todos los años es lindo, vamos teniendo un proceso más que nada individual y grupal. Vamos avanzando bastante bien", manifestó.
También remarcó que "siempre en equipo y con compañerismo salimos bastante adelante", una frase que reflejó el espíritu con el que viven el certamen los chicos y sus entrenadores.
El cierre de la entrevista tuvo un clima distendido. Entre bromas sobre si eran hinchas de Boca o River, los pequeños respondieron entre risas y, finalmente, sorprendieron al homenajeado cantándole el feliz cumpleaños a Teo, en un gesto que resumió el verdadero significado del 42º torneo de fútbol infantil: compartir, aprender y disfrutar del deporte junto a amigos.