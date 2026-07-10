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Paraná Actividad comercial en Paraná

Comerciantes esperan que repunten las ventas durante el fin de semana y las vacaciones

En una jornada no laborable, la peatonal San Martín registró un movimiento moderado durante la mañana. Los comerciantes confiaron a Elonce en que la actividad aumente con el cobro del aguinaldo y el inicio de las vacaciones de invierno.

10 de Julio de 2026
Ventas en la peatonal San Martín de Paraná
Ventas en la peatonal San Martín de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En una jornada no laborable, la peatonal San Martín registró un movimiento moderado durante la mañana. Los comerciantes confiaron a Elonce en que la actividad aumente con el cobro del aguinaldo y el inicio de las vacaciones de invierno.

La peatonal San Martín de Paraná mostró este viernes una actividad moderada durante las primeras horas de la mañana, en una jornada no laborable tras el feriado nacional por un nuevo aniversario del Día de la Independencia, y marcada por el frío y el cielo nublado. Si bien los comercios abrieron sus puertas con normalidad, el flujo de personas fue escaso al comienzo del día y los comerciantes manifestaron expectativas de una mejora en las ventas durante el fin de semana y las vacaciones de invierno.

 

En un recorrido realizado por Elonce, comerciantes y visitantes coincidieron en que el movimiento comenzaría a incrementarse cerca del mediodía, mientras algunos locales aprovecharon las primeras horas para realizar tareas de limpieza y reorganización.

Comerciantes con expectativas por el aguinaldo

 

Juan, empleado de un comercio de la peatonal, explicó a Elonce que la actividad fue reducida durante la mañana. "Por ahora muy poquito, la verdad. Los días no laborables suelen ser tranquilos y tal vez a la tarde se activa un poco más", comentó. El comerciante indicó que el local abrió sus puertas alrededor de las 8.15, aunque el ingreso de clientes fue escaso durante las primeras horas.

 

Consultado sobre las expectativas para las próximas semanas, señaló que el cobro del aguinaldo podría impulsar las ventas. "Debería ser un mes bueno o por lo menos mejor que agosto, aunque todavía es muy pronto para saber cómo va a responder el consumo", sostuvo.

Comerciantes esperan que repunten las ventas durante el fin de semana y las vacaciones

Visitantes aprovecharon para recorrer la ciudad

 

Entre quienes caminaban por la peatonal se encontraban visitantes llegados desde Crespo, que eligieron Paraná para pasar el día. "Salimos simplemente a pasear y recorrer. Recién llegamos y estamos mirando si encontramos alguna oferta", comentó una mujer que recorría los comercios junto a una amiga.

Las visitantes destacaron además el buen clima para disfrutar de la jornada, aunque sin un plan específico de compras.

Equipajes y mochilas, entre los productos más buscados

 

En otro de los comercios consultados, Fernando explicó a Elonce que las ventas comenzaron a mostrar un mayor movimiento con la llegada de las vacaciones de invierno. "Estos días la gente viene un poco más tarde al centro. Hay más movimiento cerca del mediodía y sobre todo por la tarde", indicó.

Según indicó, los productos con mayor demanda actualmente son los equipajes y mochilas. "Se está trabajando mucho todo lo que es valijas, bolsos y mochilas por el tema de las vacaciones. También se venden productos de la Selección Argentina porque el clima mundialista ayuda", expresó.

 

El comerciante precisó que las valijas parten desde $95.000 o $100.000, mientras que los bolsos de mano cuestan entre $35.000 y $70.000, según el modelo y la calidad.

 

Promociones para incentivar el consumo

 

Los comerciantes coincidieron en que las promociones, descuentos y facilidades de pago buscan incentivar las ventas en un contexto de consumo moderado. "Estamos ofreciendo descuentos en efectivo, transferencia y débito para sumar un poco más de ventas", explicó Fernando.

A medida que avanzó la mañana, el movimiento comenzó a intensificarse en la peatonal, donde numerosos locales exhibieron liquidaciones de temporada y ofertas en prendas de invierno con la expectativa de atraer a quienes aprovecharán el receso invernal para recorrer el centro comercial de la capital entrerriana.

Temas:

Peatonal San Martín Vacaciones de invierno feriado no laborable
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