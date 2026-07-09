Feria de Invierno en Paraná: el patio gastronómico reunió a visitantes en la Costanera Baja

Durante la feria de invierno hubo propuestas para toda la familia

El patio gastronómico de la Feria de Invierno volvió a convertirse en uno de los principales atractivos de la Costanera Baja de Paraná. Durante la jornada, los visitantes recorrieron el sector de carpas, disfrutaron de las propuestas gastronómicas y aprovecharon el buen tiempo para compartir las vacaciones de invierno.

Entre los visitantes hubo familias de distintos puntos de Entre Ríos que eligieron pasar el día en la capital provincial. Una familia llegada desde Viale contó que la visita comenzó con el recorrido por la muestra de dinosaurios.

Además, adelantaron que antes de regresar pasarían un rato más en el patio gastronómico.

Vacaciones de invierno con actividades para toda la familia

Los más chicos también aprovecharon las propuestas de la feria. Luz, una niña de Paraná, contó que llegó temprano junto a su familia. Morena, alumna de la Escuela Juan XXIII, resumió cómo vive el receso escolar: "Las vacaciones se disfrutan bien".

Otra de las familias destacó la posibilidad de recorrer con tranquilidad las carpas.

Gastronomía y paseo al aire libre

El sector gastronómico concentró una importante cantidad de visitantes durante toda la tarde y el inicio de la noche. Un grupo de amigas de Paraná eligió cerrar la jornada con una cerveza y destacó las condiciones climáticas, bajo una jornada soleada.

Sobre el menú del Día de la Independencia, comentaron: "Comimos locro, asado, choripán y empanaditas de pescado". Entre ellas también se encontraba una visitante de Federación; "Me encanta venir a ver a mis amigos. Vinimos a eso", dijo.

Artesanías y propuestas para recorrer

Antes de llegar al patio gastronómico, muchos visitantes recorrieron los puestos de emprendedores y artesanos instalados en las carpas.

Una joven de Paraná destacó especialmente uno de los sectores de la feria. "Todo muy lindo. Nosotros somos mucho de la joyería. Para mí es lo más lindo, pero la verdad que toda la feria me gusta".