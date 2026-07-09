“Duelar a un hijo es lo más doloroso en la vida”, lamentó mamá de niño argentino muerto tras terremotos en Venezuela

La madre de Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años que permanecía desaparecido desde el 24 de junio tras los terremotos que azotaron Venezuela, publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales luego de que los rescatistas encontraran el cuerpo de su hijo, tras 14 días de intensa búsqueda entre los escombros.

Blanca Martínez expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de Lucas y aseguró que despedir a un hijo es una de las experiencias más difíciles que puede enfrentar una persona. "Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida", escribió en una publicación acompañada por fotografías junto al niño.

Una reflexión sobre el duelo y la maternidad

Blanca Martínez, psicóloga dedicada al acompañamiento de pacientes con enfermedades oncológicas, recordó que siempre habló de la muerte como un proceso natural, tanto con sus pacientes como con su propio hijo. "Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla. Ahora me trago mis palabras", expresó.

En el mismo mensaje recordó que el rol de madre era el lugar donde se sentía más plena. "Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de maternarte, mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá", escribió.

Asimismo, sostuvo que su único consuelo es la esperanza de volver a reencontrarse con su hijo y le hizo una promesa. "Te prometo una cosa Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti hijo. No sé cómo, ni cuándo. Pero lo haré. Te amo hijo. Dios dame las fuerzas", concluyó.

Catorce días de búsqueda

Lucas Gámez había desaparecido el 24 de junio, cuando se encontraba en La Guaira, Venezuela, junto a familiares. El niño, nacido en Argentina e hijo de padres venezolanos, había viajado a pasar el día con sus tíos aprovechando un feriado nacional. Al regresar al edificio donde se alojaban, ocurrieron los dos terremotos que provocaron el derrumbe de la construcción.

Desde ese momento, sus padres permanecieron junto a los equipos de rescate esperando encontrarlo con vida, hasta que el miércoles fue localizado su cuerpo entre los escombros.

El padre destacó la solidaridad recibida

Tras conocerse el hallazgo, Marco Gámez, padre del niño, también habló públicamente y aseguró que intentará mantener vivo el mensaje de fe que transmitía su hijo. "Lucas era un niño que hablaba mucho de Jesucristo y creo que uno de los propósitos de su vida fue brindarle fe y esperanza a las personas", manifestó.

El hombre agradeció el acompañamiento recibido desde distintos países y destacó especialmente el trabajo de los rescatistas, quienes permanecieron durante dos semanas buscando sobrevivientes. "Ellos estuvieron aquí 15 días con nosotros, fueron y son nuestra familia. Pusieron en riesgo su vida para ayudarnos", expresó.

Finalmente, señaló que ahora la familia buscará despedir a Lucas y continuar adelante honrando su memoria. "Nos queda despedirlo en este plano terrenal, pero llevarlo por siempre en el corazón y en el pensamiento", concluyó.