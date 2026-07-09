El tradicional Pericón Nacional volvió a ser protagonista de los festejos por el Día de la Independencia en Paraná, donde más de 90 bailarines, distribuidos en 46 parejas, participaron de una nueva edición organizada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos en Plaza de las Naciones, en Parque Urquiza.

Más de 40 parejas bailaron el tradicional Pericón Nacional en Plaza de las Naciones

La actividad fue impulsada por el Taller de Danzas Folclóricas de la UADER y reunió a participantes de distintas generaciones en una propuesta que buscó homenajear la historia argentina y reafirmar las raíces culturales.

El coordinador del taller, Juan Carlos "Tati" Colombo, destacó el acompañamiento del público y el trabajo realizado durante las semanas previas para preparar la coreografía.

Un clásico de cada 9 de Julio

Colombo explicó que el Pericón Nacional forma parte de una tradición que la UADER sostiene desde hace aproximadamente 18 años. "Todos los martes, durante el taller de folclore, dedicamos una hora durante todo junio para ensayar este pericón", relató.

El profesor señaló a Elonce que se trata de una danza accesible para quienes desean participar y remarcó el valor de mantener vivas las fechas patrias. "Es un orgullo poder enseñarlo y también ver que la gente no se olvida de nuestras raíces. Esto hace que recordemos siempre nuestras fechas patrias", expresó.

Respecto de la vestimenta, comentó que utilizó un traje tradicional sureño, característico de la región donde históricamente se bailaba el Pericón Nacional, aunque aclaró que cada participante tuvo libertad para elegir su atuendo.

Una propuesta intergeneracional

Por su parte, el secretario de Extensión de la UADER, Raúl Rousseaux, destacó la convocatoria alcanzada y el carácter integrador de la actividad. "Hoy hay más de 90 personas de distintas edades; hay jóvenes de 18 años y otras personas que tienen más de 50. Eso habla de una identidad que nos atraviesa a todos y genera pertenencia", sostuvo.

Además, señaló que el encuentro buscó homenajear tanto a quienes protagonizaron la Declaración de la Independencia en 1816 como a los argentinos que diariamente trabajan por el país. "Esto es una síntesis del esfuerzo de aquella época y del presente", afirmó.

La cultura como parte de la formación universitaria

Rousseaux remarcó que la universidad no solo forma profesionales, sino que también promueve actividades culturales y de extensión que fortalecen el vínculo con la comunidad.

Recordó que la UADER cuenta con más de 30.000 estudiantes y más de 120 carreras, y destacó que este tipo de propuestas forman parte de su compromiso con la educación y la identidad entrerriana.

"La universidad está presente, trabajando y compartiendo con todos los entrerrianos lo que hace todos los días: aprender y enseñar", concluyó.