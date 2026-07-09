Paraná festejó un nuevo aniversario de la Independencia: fotos del desfile cívico - militar

En el marco del 210º aniversario de la Declaración de la Independencia, este jueves 9 de Julio se realizaron en Paraná los actos centrales, que incluyeron el tradicional desfile cívico militar que este año tuvo como escenario calle Juan Báez. Previamente se izó el Pabellón Nacional y se celebró el solemne Tedeum en la parroquia Santa Lucía, con la presencia de autoridades municipales, representantes de distintas instituciones y vecinos de la zona.

Elonce transmitió en vivo el paso de los representantes de las fuerzas armadas, bomberos, abanderados de las diferentes escuelas e integrantes de las diversas instituciones que se dieron cita en desfile patrio.

Desfile por el 9 de Julio en Paraná

Rosario Romero reivindicó el federalismo

En el acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, pronunció un discurso en el que realizó un repaso histórico sobre el proceso independentista, reivindicó el rol de la Liga de los Pueblos Libres y afirmó que la independencia "se construye día a día" con soberanía, desarrollo e igualdad.

Ante autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y vecinos que participaron de la ceremonia, la presidenta municipal planteó que el proceso iniciado en 1810 fue más complejo que la sola declaración de 1816.

"No podemos hablar del 9 de Julio de 1816 sin preguntarnos antes por qué tuvieron que pasar seis años entre el 25 de Mayo de 1810 y ese día de la Jura de la Independencia. Decir que la Revolución de Mayo fue una revolución anti española es, a mi criterio, un error porque verdaderamente esa fue una revolución democrática, liberal y sobre todo anti absolutista", expresó.

La reivindicación del legado artiguista

Durante su mensaje, Romero recordó que el movimiento liderado por José Gervasio Artigas impulsó tempranamente la declaración de la independencia y un modelo federal para las provincias.

"Ya en la Asamblea del año XIII, Artigas manda a sus representantes con el mandato de decretar la independencia bajo la forma de gobierno federal", señaló.

En ese sentido, recordó que el Congreso de Oriente, celebrado en 1815, proclamó la independencia de la Liga de los Pueblos Libres, integrada por la Banda Oriental, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

"Por estos lados ya habíamos anticipado esa independencia", afirmó.

Asimismo, sostuvo que las diferencias entre el Congreso de Oriente y el Congreso de Tucumán respondían a proyectos políticos distintos, aunque consideró que ambos forman parte del mismo proceso histórico nacional.

"Reivindicar el Congreso de Oriente no implica desconocer la extraordinaria importancia de aquel 9 de julio de 1816", remarcó.

En otro tramo de su discurso, la intendenta destacó la influencia de José de San Martín para acelerar la declaración de la independencia y recordó el contexto internacional de la época.

"La acción de San Martín fue fundamental en nuestra independencia, fue el que más presionó al Congreso de Tucumán para que la declarara", manifestó.

También resaltó la insistencia del Libertador para que el acta dejara expresamente establecido que las Provincias Unidas quedaban libres "de la dominación española y de cualquier otra potencia extranjera".

"San Martín se empeñó en que dijéramos libres de España y libres de toda otra potencia extranjera", destacó.

La independencia "se construye día a día"

Hacia el cierre del mensaje, Romero vinculó el significado histórico del 9 de Julio con los desafíos actuales del país y defendió una mirada federal del desarrollo.

"La independencia, sabemos todos, no solo se declama, sino que es algo que se construye día a día, con soberanía en todo sentido, con independencia económica, y sobre todo, como decían San Martín y Belgrano, con un desarrollo del país, porque no tiene futuro ninguna independencia sin igualdad y dignidad para todos los argentinos", afirmó.

En ese marco, advirtió que el federalismo pierde fuerza "cuando las provincias nos vemos perjudicadas por la quita de recursos" y llamó a fortalecer el desarrollo de todo el territorio nacional.

Finalmente, convocó a consolidar valores compartidos para construir una independencia plena.

"Necesitamos que todos, Estado y ciudadanía, consolidemos la igualdad, el desarrollo, el trabajo, el estudio, el esfuerzo y el orden, no solamente el orden fiscal que es importante, sino también el orden entre nosotros los argentinos, el respeto por la ley. En todos esos aspectos seguimos construyendo la verdadera independencia", concluyó antes de cerrar el acto con un "¡Viva la Patria, viva nuestra independencia!".