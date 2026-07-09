Desfile por 9 de Julio en Paraná: a qué hora comienza y los cortes de tránsito previstos

Luego de la gala artística que se realizó en la noche del miércoles en el Teatro Municipal 3 de Febrero, las actividades por el 9 de Julio en la capital entrerriana continuaron con el izamiento del Pabellón Nacional en el Mástil de las Tradiciones, ubicado en Plaza 1º de Mayo a las 8.30.

Posteriormente, a las 9.45, se celebra el Solemne Tedeum en la parroquia Santa Lucía, ubicada en calle Sarobe 350.

La programación culminará desde las 10.45 con el acto central y el tradicional desfile cívico-militar que se desarrollará sobre calle Juan Báez, entre Moisés Lebensohn y General Espejo. Elonce transmitirá en vivo.

Habrá cortes de tránsito

Con motivo del desfile, la Municipalidad implementará un operativo especial de tránsito entre las 7 y las 13.

Los cortes estarán ubicados en Juan B. Bevilaqua y Juan Báez; Riacho Paracao y Antonio Franco; Pascual Greca y Moisés Lebensohn; Camino de la Cuchilla Grande y Pascual Greca; Puerto de la Cruz y Pascual Greca; Arroyo Correntoso y Pascual Greca; General Espejo y Pascual Greca; Carlos Alberto y Juan Báez; Pascual Greca y Carlos Alberto; Juan Báez y Moisés Lebensohn; y Arroyo Correntoso y calle 1568.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y optar por vías alternativas para evitar demoras durante el desarrollo de las celebraciones patrias.

Además, las autoridades convocaron a la ciudadanía a participar de los festejos patrios.