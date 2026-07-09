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Desfile por 9 de Julio en Paraná: a qué hora comienza y los cortes de tránsito previstos

Tras la Gala artística, la ciudad de Paraná sigue con los festejos por el 9 de Julio. En el marco de los actos oficiales, habrá un desfile cívico militar en calle Juan Báez. Elonce transmitirá en vivo.

9 de Julio de 2026
El desfile se realiza en calle Juan Báez
El desfile se realiza en calle Juan Báez

Tras la Gala artística, la ciudad de Paraná sigue con los festejos por el 9 de Julio. En el marco de los actos oficiales, habrá un desfile cívico militar en calle Juan Báez. Elonce transmitirá en vivo.

Luego de la gala artística que se realizó en la noche del miércoles en el Teatro Municipal 3 de Febrero, las actividades por el 9 de Julio en la capital entrerriana continuaron con el izamiento del Pabellón Nacional en el Mástil de las Tradiciones, ubicado en Plaza 1º de Mayo a las 8.30.

 

Posteriormente, a las 9.45, se celebra el Solemne Tedeum en la parroquia Santa Lucía, ubicada en calle Sarobe 350.

 

La programación culminará desde las 10.45 con el acto central y el tradicional desfile cívico-militar que se desarrollará sobre calle Juan Báez, entre Moisés Lebensohn y General Espejo. Elonce transmitirá en vivo.

Habrá cortes de tránsito

Con motivo del desfile, la Municipalidad implementará un operativo especial de tránsito entre las 7 y las 13.

 

Los cortes estarán ubicados en Juan B. Bevilaqua y Juan Báez; Riacho Paracao y Antonio Franco; Pascual Greca y Moisés Lebensohn; Camino de la Cuchilla Grande y Pascual Greca; Puerto de la Cruz y Pascual Greca; Arroyo Correntoso y Pascual Greca; General Espejo y Pascual Greca; Carlos Alberto y Juan Báez; Pascual Greca y Carlos Alberto; Juan Báez y Moisés Lebensohn; y Arroyo Correntoso y calle 1568.

 

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y optar por vías alternativas para evitar demoras durante el desarrollo de las celebraciones patrias.

 

Además, las autoridades convocaron a la ciudadanía a participar de los festejos patrios.

Temas:

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