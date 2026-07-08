Se viene el certamen al Mejor Intérprete de Bailes Litoraleños con $500.000 en premios

REDACCIÓN ELONCE
El concurso se realizará el sábado en el Complejo Escuela Hogar y reunirá a bailarines de Entre Ríos y Santa Fe. La inscripción permanece abierta hasta este miércoles y una de las modalidades permitirá competir sin pareja.
El certamen Mejor Intérprete de Bailes Litoraleños se realizará este sábado en el Complejo Escuela Hogar con una propuesta que reunirá a bailarines de distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe. La jornada incluirá competencias, seminarios, una presentación literaria y más de $500.000 en premios para los participantes.
La actividad es organizada por Heredad, Bailes Terruñeros y comenzará a las 11, con la acreditación de los competidores, mientras que el inicio de las actividades está previsto para las 13, en el teatro del Complejo Escuela Hogar.
Un certamen con una modalidad diferente
Desde la organización explicaron que el concurso tendrá una característica distintiva: la categoría Mejor Intérprete de Bailes Litoraleños, en la que los participantes no deberán presentarse con una pareja previamente conformada. "Este certamen tiene como particularidad el rubro Mejor Intérprete de Bailes Litoraleños, donde se inscriben solos. No es necesario ir con pareja, sino que se inscriben solos y ahí se hace un sorteo para que bailen en parejas", explicaron.
Además de esa modalidad, habrá competencias de pareja tradicional y conjunto tradicional, distribuidas en las categorías menor, mayor y adultos.
Participantes de distintas provincias
La convocatoria está abierta a bailarines de todo el país y ya cuenta con inscriptos de distintos puntos de Entre Ríos y de la provincia de Santa Fe. "Hasta ahora tenemos inscriptos de Santa Fe y de toda la provincia de Entre Ríos", señalaron.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este 9 de julio y pueden realizarse a través de las redes sociales de Heredad Bailes Terruñeros en Facebook e Instagram, o mediante los teléfonos 3435-120130 y 3438-608811.
Seminarios y premios
Además de la competencia, el encuentro ofrecerá una presentación literaria de la profesora Claudia García a las 13 y un seminario de danzas a cargo de Fernando Gorosito y Andrés Vega desde las 14.
En cuanto a los premios, los organizadores confirmaron que el certamen repartirá $500.000 para los mejores intérpretes de bailes litoraleños, además de trofeos para los ganadores de las distintas categorías.
Por otra parte, informaron que el cronograma fue adelantado para que tanto participantes como público puedan disfrutar de la jornada y regresar a sus hogares a tiempo para seguir el partido de la Selección Argentina.