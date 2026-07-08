Prueba Aprender: Entre Ríos mejoró sus resultados en Lengua y Matemática

La provincia registró un crecimiento superior al promedio nacional tanto en lengua como en matemática según el resultado de la prueba Aprender, que es el dispositivo nacional de evaluación estandarizada de los aprendizajes.
La prueba Aprender Entre Ríos mostró una mejora en los aprendizajes de los estudiantes de sexto grado de primaria. La provincia registró un crecimiento superior al promedio nacional en Lengua y Matemática, según los resultados de la evaluación estandarizada implementada por la Secretaría de Educación de la Nación.
Los datos oficiales reflejaron un avance significativo en comparación con la edición 2023 y destacaron el impacto de las políticas educativas impulsadas por el Consejo General de Educación (CGE), especialmente a través del Plan Provincial de Alfabetización y del Plan Provincial por la Matemática.
El operativo alcanzó a 959 escuelas, equivalentes al 98,1% de las instituciones previstas, y contó con la participación de 19.045 estudiantes, lo que representó el 84,5% de la matrícula objetivo de sexto grado del nivel primario.
Lengua: Entre Ríos superó el promedio nacional
En Lengua, el 77,3% de los estudiantes entrerrianos alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado, superando el promedio nacional, que se ubicó en 76,9%. La mejora respecto de 2023 fue de 12,8 puntos porcentuales, mientras que el incremento registrado en todo el país fue de 10,5 puntos.
Además, la provincia alcanzó el mayor porcentaje histórico de estudiantes en el nivel Avanzado, con un 32,1%, y redujo de manera considerable los desempeños más bajos. El porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico descendió del 13,1% en 2023 al 4,4% en 2025.
Estos resultados indican que una mayor proporción de estudiantes logró comprender e interpretar distintos tipos de textos, identificar ideas principales, reconocer información relevante y establecer relaciones de sentido, fortaleciendo competencias de comprensión lectora cada vez más complejas.
Matemática también mostró una recuperación
En Matemática, el 53,5% de los estudiantes alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado, lo que representó una mejora de 5,6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. El crecimiento provincial fue superior al promedio nacional, que registró un incremento de 3,5 puntos.
Si bien Entre Ríos continúa levemente por debajo de la media nacional en esta área, la evolución fue considerada positiva. Los desempeños alcanzados reflejan que los estudiantes logran resolver problemas utilizando operaciones básicas, fracciones, números decimales, proporcionalidad, porcentajes, medidas, geometría e interpretación de tablas y gráficos.
Asimismo, el porcentaje de alumnos con desempeños por debajo del nivel básico descendió del 26,5% en 2023 al 20,3% en 2025, consolidando una tendencia de mejora en los aprendizajes.
Destacan el impacto de las políticas educativas
El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, valoró los resultados obtenidos y sostuvo que reflejan el trabajo realizado junto a las escuelas. "Estos resultados nos ponen muy contentos porque reflejan que el trabajo sostenido que venimos desarrollando junto a las escuelas está dando sus frutos. Son una muestra de que las políticas impulsadas a través del Plan Provincial de Alfabetización y del Plan Provincial por la Matemática comienzan a traducirse en mejores aprendizajes para nuestros estudiantes", afirmó.
El funcionario agregó que los datos obtenidos constituyen una herramienta para seguir fortaleciendo el sistema educativo. "Además, constituyen un insumo clave para orientar decisiones pedagógicas y fortalecer el trabajo con supervisores, equipos directivos y docentes, para que cada escuela cuente con información específica que le permita diseñar estrategias acordes a su realidad", remarcó.
Desde el CGE señalaron que los resultados de la prueba Aprender Entre Ríos muestran una recuperación sostenida de los aprendizajes y, al mismo tiempo, plantean el desafío de continuar profundizando las estrategias pedagógicas para consolidar los avances alcanzados en las aulas.