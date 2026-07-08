Messi va por un récord histórico que lleva casi 70 años vigente en Copa del Mundo

Lionel Messi quedó a cinco goles del récord histórico de más tantos en una misma Copa del Mundo tras convertir en la victoria 3-2 de la Selección Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El capitán argentino alcanzó los ocho goles en el certamen y todavía tendrá hasta tres partidos para intentar superar una marca que lleva casi 70 años vigente.

Con el gol frente al conjunto africano, Messi sumó su octavo festejo en la actual edición del torneo. Su producción incluye tres tantos frente a Argelia, dos ante Austria y uno contra Jordania, Cabo Verde y Egipto.

El récord que persigue Messi

La marca que busca alcanzar pertenece al francés Just Fontaine, quien convirtió 13 goles durante el Mundial de Suecia 1958, un registro que ningún futbolista logró superar desde entonces.

Fontaine construyó aquella cifra con una actuación extraordinaria. Marcó un gol frente a Escocia, un doblete ante Yugoslavia y un hat-trick contra Paraguay durante la fase de grupos.

En los cuartos de final volvió a destacarse con dos goles frente a Irlanda del Norte. Luego anotó un tanto en la derrota 5-2 ante el Brasil de Pelé en semifinales y cerró su inolvidable actuación con cuatro goles frente a Alemania en el partido por el tercer puesto, alcanzando los 13 tantos.

La ilusión argentina

Messi llegó a los cuartos de final con ocho goles en cinco partidos y, en caso de que Argentina alcance la final, todavía podría disputar tres encuentros más para acercarse al récord del francés.

Aunque el desafío parece complejo, el capitán argentino ya rompió numerosas marcas a lo largo de su carrera y mantiene abierta la posibilidad de seguir escribiendo páginas históricas en el Mundial 2026.

Los máximos goleadores en un mismo Mundial