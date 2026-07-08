La Selección Argentina no tendrá día libre y Scaloni empieza a definir el equipo ante Suiza

La Selección Argentina no tendrá día libre después de la exigente clasificación ante Egipto y retomará los entrenamientos esta tarde en Kansas City. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya comenzó a preparar el cruce de cuartos de final ante Suiza, que se jugará el sábado 11 de julio, desde las 22 de Argentina, en el Kansas City Stadium.

La práctica estará dividida en dos grupos. Los futbolistas que sumaron más minutos en el triunfo 3 a 2 ante Egipto realizarán tareas regenerativas, mientras que quienes ingresaron desde el banco o no tuvieron participación harán trabajos de campo con pelota y ejercicios de mayor intensidad.

El cuerpo técnico decidió no interrumpir la preparación, pese al desgaste físico y emocional que dejó el partido de octavos. Argentina debió remontar un 0-2 y logró avanzar con una reacción sobre el final, en una de las definiciones más intensas del torneo.

Recuperación y cargas físicas

Según la información difundida, ningún jugador de la Selección Argentina terminó con una lesión confirmada tras el partido ante Egipto. De todos modos, varios futbolistas finalizaron con una carga muscular elevada por la exigencia del encuentro y tendrán una planificación diferenciada.

La recuperación será uno de los puntos centrales de los próximos días. El equipo tendrá tres entrenamientos antes del partido frente a Suiza, rival que llegó a cuartos luego de eliminar a Colombia por penales tras igualar sin goles.

Scaloni y su cuerpo técnico analizarán el estado físico de cada jugador antes de definir la formación. La prioridad será contar con futbolistas en plenitud para un cruce que exigirá intensidad, concentración y respuesta táctica ante un rival ordenado.

Las dudas para enfrentar a Suiza

Una de las incógnitas pasa por sostener el equipo que comenzó ante Egipto o realizar modificaciones. Leandro Paredes aparece con chances firmes de continuar como titular, luego de una actuación que dejó buenas sensaciones por su orden en la marca y claridad en la distribución.

En el lateral derecho, Gonzalo Montiel asoma como una alternativa a Nahuel Molina, cuyo rendimiento defensivo ante Egipto quedó bajo análisis. La decisión dependerá del plan de partido y del tipo de duelo que el cuerpo técnico espere por ese sector.

En ataque, la discusión volverá a estar entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El cuerpo técnico evaluará si prioriza la presión y movilidad de Álvarez o la presencia en el área de Lautaro para enfrentar a una defensa suiza que suele cerrarse bien.

Con ese panorama, la Selección Argentina iniciará una preparación corta pero decisiva. El objetivo será llegar al sábado con recuperación física, ajustes tácticos y una formación definida para buscar el pase a las semifinales del Mundial.