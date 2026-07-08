Video: nuevamente robaron en una panadería en pleno centro de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un delincuente ingresó durante la madrugada a una panadería ubicada sobre calle Alem, a metros de la peatonal San Martín. Se llevó la recaudación, un celular, un posnet y una gaseosa.
Un nuevo hecho de inseguridad afectó a una panadería ubicada sobre calle Alem, a metros de la peatonal San Martín, en Paraná. El robo fue descubierto este miércoles por la mañana cuando los empleados llegaron para abrir el local y encontraron un vidrio roto, además del faltante de dinero y distintos elementos de trabajo.
Nicolás, responsable del comercio, contó a Elonce que "hoy temprano cuando vinimos a realizar la apertura del local nos encontramos con el robo. Es el segundo en nueve meses, con el mismo modus operandi".
Según relató, el delincuente "rompió un vidrio, ingresó y se llevó la caja del día, un celular, un posnet de cobro de PedidosYa y una gaseosa". Además, explicó que, de acuerdo con las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió "pasados 20 minutos de la medianoche" y que el ladrón permaneció "entre cinco y diez minutos" dentro del local.
Angustia y pérdidas económicas
El comerciante manifestó que la situación “genera mucha angustia, encontrarse con esto en un momento complicado para todos. Hicimos la denuncia para ver si podemos encontrar el celular y otras cosas", expresó.
Recordó además que el comercio ya había sido víctima de un robo el año pasado. En aquella oportunidad, lograron recuperar uno de los teléfonos sustraídos gracias al rastreo satelital. En esa oportunidad les había robado una persona en situación de calle.
También indicó que llama la atención este nuevo hecho. "Estamos en pleno centro y es medio extraño que roben de esta manera", sostuvo.
Además del dinero y los elementos robados, el comercio deberá afrontar importantes gastos para reparar los daños materiales.
Nicolás estimó que reemplazar el vidrio roto demandará una inversión de entre 70.000 y 100.000 pesos, mientras que la reposición del posnet tendrá un costo similar.
Por su parte, Javier, uno de los trabajadores de la panadería, relató cómo descubrió el robo. "Ingresé como todos los días y cuando voy a prender la computadora vi los vidrios y una mancha que era de la gaseosa que abrieron. De inmediato llamé a la Policía", indicó.
En el lugar se hizo presente personal de la Comisaría Segunda. Elonce.com