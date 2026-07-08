Dos detenidos tras un altercado durante los festejos por el triunfo de Argentina en San Salvador

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos este martes por la tarde durante los festejos por la victoria de Argentina en la Plaza 25 de Mayo de San Salvador, luego de protagonizar un altercado y, según informó la Policía, resistirse al accionar del personal que se encontraba desplegado en el operativo de seguridad.

El episodio ocurrió alrededor de las 17, mientras una gran cantidad de vecinos celebraba el triunfo de la Selección Argentina. En ese contexto, los efectivos advirtieron una pelea entre varios hombres e intervinieron para controlar la situación.

Hubo resistencia al procedimiento

De acuerdo con la información oficial difundida por la Jefatura Departamental San Salvador, al advertir la presencia policial algunos de los involucrados se retiraron rápidamente del lugar. Sin embargo, dos de ellos no acataron las órdenes impartidas por los uniformados y opusieron resistencia al procedimiento.

Ante esa situación, ambos fueron aprehendidos en el lugar y la Unidad Fiscal de turno dispuso posteriormente que quedaran detenidos.

Un hombre denunció lesiones

Tras el incidente, un tercer involucrado radicó una denuncia al manifestar que había resultado lesionado durante el altercado. Fue examinado por el médico policial, quien determinó que las lesiones sufridas revestían carácter leve.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal.