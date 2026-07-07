Hallaron una moto valuada en 10 mil dólares que había sido robada hace una semana

Una moto robada recuperada fue encontrada durante un patrullaje preventivo en un camino rural. El vehículo de alta cilindrada había sido sustraído días atrás y será sometido a pericias antes de ser restituido a su propietario.
La moto robada recuperada fue hallada este martes por efectivos del Destacamento San Cipriano durante un recorrido preventivo en un camino rural. El rodado, valuado en casi 10 mil dólares, permanecía oculto entre malezas a unos cuatro kilómetros al oeste de la Autovía Artigas y había sido denunciado como sustraído en Concepción del Uruguay.
El procedimiento se concretó alrededor de las 17, cuando los uniformados observaron un bulto sospechoso entre los matorrales, sobre el margen norte de un camino vecinal. Al acercarse para inspeccionar el lugar, comprobaron que se trataba de una motocicleta de alta cilindrada marca QJ Motor, modelo SRT 700, de color gris.
La unidad conservaba colocada la chapa patente, aunque presentaba la placa visiblemente doblada, presuntamente con la intención de dificultar la identificación de su numeración.
Confirmaron que había sido sustraída días atrás
Tras verificar las numeraciones del cuadro y del motor, los efectivos establecieron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por una denuncia de robo radicada en la jurisdicción de la Comisaría Segunda.
De acuerdo con la investigación, el propietario, un hombre de 60 años, había dejado estacionado el rodado frente a un domicilio de calle Güemes el 1 de julio. Dos días después advirtió la faltante y formalizó la denuncia correspondiente.
Luego del hallazgo, intervino personal de la División Policía Científica para realizar las pericias de rigor sobre la motocicleta. Finalizadas las actuaciones judiciales, el vehículo será restituido a su legítimo propietario.