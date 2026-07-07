Veterinario entrerriano denunció el robo de 30 millones de pesos: hay un detenido 

Un joven de 25 años fue detenido este lunes en un hospedaje del barrio Quinto Cuartel de la ciudad de Victoria, en el marco de la investigación por la desaparición de una importante suma de dinero denunciada por un reconocido veterinario de las Siete Colinas, quien también se dedica a la compra y venta de hacienda.

De acuerdo con la información obtenida, el hecho fue denunciado tras un episodio ocurrido el sábado 4 de julio, cuando se advirtió el faltante de aproximadamente 30 millones de pesos.

A partir de distintas tareas investigativas, el personal policial logró localizar al sospechoso en el lugar donde se encontraba hospedado de manera transitoria.

Durante el procedimiento realizado en la habitación, los efectivos secuestraron 800.000 pesos en efectivo, dinero que quedó incorporado a la causa para determinar si guarda relación con el millonario faltante denunciado.

Los investigadores intentan establecer el destino del resto del dinero, ya que hasta el momento solo fue recuperada una pequeña parte de la suma denunciada.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el detenido registraría antecedentes por delitos de características similares. En el marco de la investigación, se intenta establecer si hay más personas involucradas en la maniobra.