Interceptaron en Paraná un delivery de animales silvestres: llevaban seis tortugas de tierra

Una moto que trasladaba seis tortugas de tierra fue interceptada en avenida Don Bosco de Paraná durante un procedimiento de la Brigada Abigeato. Los animales eran transportados en un vehículo que, de acuerdo con las primeras actuaciones, sería utilizado para distribuir fauna silvestre destinada a la venta.

El operativo se concretó luego de varias semanas de investigación. La moto detenida era una Yamaha FZ y, según se informó, cumplía funciones de reparto.

Durante el control, los efectivos constataron que el conductor llevaba media docena de tortugas de tierra. La sospecha es que los animales iban a ser ofrecidos a potenciales compradores, una práctica prohibida por la normativa provincial.

Investigan cómo ingresaban los ejemplares

La pesquisa permitió avanzar sobre datos que indicarían que parte de los ejemplares de fauna silvestre era trasladada hacia Entre Ríos desde Santa Fe. A partir de esas pistas, los investigadores trabajan para determinar quiénes participaban del ingreso, la distribución y la venta.

Las actuaciones apuntan a establecer si el procedimiento realizado en Paraná forma parte de una red más amplia de comercialización ilegal. Por ese motivo, no se descartan nuevos controles ni medidas en otros puntos de la provincia.

El conductor de la motocicleta fue identificado y quedó vinculado a una infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841. La causa seguirá bajo análisis para determinar el alcance de la maniobra y si existieron otros traslados de animales similares.

Las tortugas quedaron bajo resguardo

Las seis tortugas de tierra fueron secuestradas y entregadas al guardafauna honorífico Bruno García, por disposición de la Dirección de Fiscalización. El objetivo será garantizar el cuidado de los ejemplares hasta que puedan ser liberados.

Desde el área vinculada al operativo remarcaron que la compra de animales silvestres sostiene este tipo de circuitos clandestinos. Por ese motivo, solicitaron evitar la adquisición de fauna y denunciar situaciones que puedan estar relacionadas con traslados o ventas irregulares.

La intervención en avenida Don Bosco permitió impedir que las tortugas fueran entregadas a posibles compradores. Mientras tanto, la investigación continúa para reconstruir el origen de los ejemplares y el recorrido que seguían antes de llegar a Paraná.