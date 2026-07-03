Detuvieron al delincuente que asaltó con un cuchillo un comercio de bebidas y quedó filmado

Detuvieron al delincuente que asaltó con un cuchillo un comercio de bebidas en Paraná y cuyo accionar había quedado registrado por las cámaras de seguridad del local. El sospechoso fue identificado tras una investigación policial y fue demorado este viernes al mediodía, luego de intentar escapar de los efectivos.

El robo había ocurrido el 1 de julio, en un comercio ubicado en la esquina de avenida Laurencena y Simón Bolívar. A partir del análisis de registros fílmicos y de distintas averiguaciones realizadas en la zona, el personal policial logró establecer la identidad del presunto autor del hecho.

Los efectivos localizaron al hombre en inmediaciones de calles Dorrego y avenida Laurencena. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, aunque fue alcanzado y demorado, se indicó a Elonce. La Fiscalía de turno dispuso el secuestro de las prendas que vestía al momento del asalto y su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

El asalto quedó registrado por las cámaras

Según pudo conocer Elonce, el delincuente ingresó al comercio durante la noche simulando ser un cliente. Antes de entrar observó los alrededores para comprobar que no hubiera presencia policial y luego recorrió el local como si fuera a realizar una compra.

Cuando llegó a la caja, extrajo un cuchillo y amenazó a la empleada que atendía el negocio. Después tomó una bolsa con botellas de bebidas alcohólicas y se dirigió hacia la salida.

Antes de escapar volvió a intimidar a la trabajadora para que no alertara sobre el robo. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, imágenes que fueron fundamentales para que la Policía identificara al sospechoso y avanzara con su localización.