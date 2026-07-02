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Policiales Inseguridad en Paraná

Video: delincuente asaltó con un cuchillo un comercio de bebidas y quedó filmado

Asalto a comercio de bebidas quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local de Paraná. El delincuente simuló ser un cliente, amenazó con un cuchillo a la empleada, robó bebidas alcohólicas y escapó tras intimidarla nuevamente para que no diera aviso.

2 de Julio de 2026
Asalto en comercio de Paraná.
Asalto en comercio de Paraná. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Asalto a comercio de bebidas quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local de Paraná. El delincuente simuló ser un cliente, amenazó con un cuchillo a la empleada, robó bebidas alcohólicas y escapó tras intimidarla nuevamente para que no diera aviso.

Un asalto a un comercio de bebidas, quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, ubicado en la esquina de Laurencena y Simón Bolívar, en Paraná. El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando un delincuente ingresó simulando ser un cliente y, al momento de pagar, extrajo un cuchillo para amenazar a la trabajadora que atendía el comercio.

 

Antes de entrar al negocio, el hombre observó los alrededores para verificar que no hubiera presencia policial, pudo conocer Elonce. Una vez dentro, recorrió el local como si fuera a realizar una compra y, cuando llegó a la caja, intimidó a la empleada con el arma blanca. Luego, tomó una bolsa con botellas de bebidas alcohólicas y se dirigió hacia la salida.

 

Toda la secuencia quedó filmada

 

Antes de escapar, el delincuente volvió a amenazar a la trabajadora para que guardara silencio y no alertara de inmediato sobre el robo. Luego abandonó el comercio con las bebidas sustraídas.

 

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes muestran el accionar del ladrón desde que inspeccionó la zona hasta que escapó con el botín.

El hecho es investigado con el objetivo de identificar al autor del asalto y determinar su paradero a partir de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia.

 

Temas:

Asalto Comercio Paraná
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