La Escuela Técnica Nº 1 de Paraná celebra 89 años con nuevos proyectos y obras

REDACCIÓN ELONCE
La histórica institución educativa de Paraná conmemoró un nuevo aniversario destacando su crecimiento, las obras que realizan los estudiantes y los desafíos para seguir fortaleciendo la formación técnica. Elonce dialogó con autoridades y alumnos.
La Escuela de Educación Técnica Nº 1 "General Francisco Ramírez" de Paraná celebró sus 89 años de vida institucional con una jornada especial en la que repasó su historia, destacó los proyectos que desarrolla junto a sus estudiantes y renovó el compromiso con la formación técnica. La comunidad educativa ya comenzó además a prepararse para el 90° aniversario que se celebrará en 2027.
Al respecto, el rector Daniel Morali resaltó a Elonce la trayectoria de la institución y el trabajo que diariamente realizan docentes, estudiantes y personal. "Cumplimos 89 años de la fundación de una de las escuelas más importantes de la provincia, la más grande, con una trayectoria muy importante y muchos hitos históricos. Siempre se caracterizó por formar para y por el trabajo con muchos egresados y varias especialidades", expresó.
El directivo sostuvo que la institución continúa apostando a proyectos que permitan mejorar la formación de los estudiantes. "Tratamos de seguir esa línea fundacional, propiciando proyectos, entornos formativos seguros y haciendo todo lo posible por los chicos", afirmó.
Una escuela que ya piensa en sus 90 años
Morali adelantó que la institución ya comenzó a proyectar las actividades para el próximo aniversario. "Estamos esperando ansiosos el aniversario número 90 del año que viene. Ya nos vamos a empezar a preparar porque queremos tirar la escuela por la ventana, como diría la abuela", expresó entre sonrisas.
Mientras tanto, la actividad cotidiana continúa con múltiples proyectos que involucran directamente a los alumnos. "Hoy los chicos de Construcciones están realizando una ampliación del pabellón de talleres. Además de trabajar, aprenden en el marco de las prácticas profesionalizantes", indicó.
También destacó la participación de la técnica en el Desafío ECO YPF, cuya intervención fue recientemente declarada de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. "Somos una escuela dinámica, activa y abierta. Todo lo que hacemos es pensando en los alumnos", aseguró.
Siete especialidades y más de 900 estudiantes
El rector recordó que la Escuela Técnica Nº 1 ofrece actualmente siete especialidades. Durante el turno diurno se dictan las carreras de Técnico en Computación, Técnico Mecánico Electricista, Técnico en Electrónica y Maestro Mayor de Obras.
En tanto, el turno nocturno está destinado a jóvenes y adultos con las especialidades de Técnico en Electrónica, Técnico Mecánico Electricista y Maestro Mayor de Obras.
Además, la institución cuenta con comedor escolar. "Brindamos desayuno, almuerzo y merienda a un promedio de entre 400 y 500 estudiantes por día", explicó Morali.
La escuela también dispone de dos amplios pabellones de talleres donde permanentemente se ejecutan obras de mantenimiento y mejoras.
Financiamiento limitado y convocatoria a colaborar
Morali reconoció que uno de los principales desafíos continúa siendo el financiamiento para sostener el funcionamiento cotidiano. "Siempre estamos trabajando, impermeabilizando techos, instalando cámaras, haciendo puertas o ampliaciones, pero cuesta mucho porque los recursos son escasos", señaló.
En ese sentido, explicó que la institución recibe una partida mensual que resulta insuficiente para cubrir todos los gastos. "Para una escuela con más de 900 alumnos, la partida para artículos de limpieza y librería es de apenas 150.000 pesos mensuales", detalló.
Por ese motivo, muchas actividades se sostienen gracias al aporte de las familias y a la colaboración de empresas privadas. También invitó a la comunidad a participar del bingo solidario que organizará la escuela este sábado desde las 14 en el establecimiento para recaudar fondos.
"La escuela es como una segunda casa"
Los estudiantes también compartieron con Elonce cómo viven su paso por la institución. Misael Pérez destacó el aprendizaje y el sentido de pertenencia. "La escuela significa una lección de vida. Pasamos prácticamente todo el día acá, es como una casa para nosotros y aprendemos muchísimo gracias a los profesores, que están dispuestos a enseñarnos", afirmó.
Su compañero explicó que actualmente trabajan en la construcción de un estacionamiento y en diferentes instalaciones dentro del edificio escolar.
Otro de los estudiantes señaló que el tiempo compartido fortalece los vínculos entre compañeros. "Estamos muchas horas en la escuela. Aprendemos cuestiones técnicas, pero también cosas para la vida. Es una experiencia muy linda", expresó.
Formación técnica y valores
Los alumnos coincidieron en que la escuela les brinda herramientas que trascienden lo estrictamente académico.
"Desde chico me gustó la construcción y acá aprendí muchísimo. En cuarto año vemos lo básico y después trabajamos con hormigón, instalaciones de gas, electricidad y agua", relató Ignacio Bastiani.
Por su parte, Lautaro Patiño valoró especialmente el acompañamiento que reciben. "Acá tenés una familia. Los profesores te enseñan muchos valores y también hay equipos que te ayudan cuando pasás momentos difíciles. Hay cosas que aprendí en la escuela que no las aprendí trabajando", aseguró.
Con casi nueve décadas de historia, la Escuela Técnica Nº 1 continúa consolidándose como una de las instituciones educativas más emblemáticas de Entre Ríos, combinando formación técnica, compromiso con sus estudiantes y una permanente apuesta al crecimiento.