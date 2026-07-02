Un informe advirtió que Entre Ríos perdió más de 9.000 empleos formales desde 2023

Un informe del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómico (CEDMA) advirtió que en Entre Ríos cerraron más de 1.000 empresas con trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. El documento también indicó que, durante ese período, se perdieron más de 9.000 puestos de trabajo formal.

El trabajo fue elaborado por el magíster y contador Álvaro Gabás bajo el título “La fragilidad económica de Entre Ríos”. Allí se plantea que la provincia atravesó una recuperación moderada de la actividad durante 2025, aunque con una desaceleración hacia el final del período y sin una mejora visible en el empleo, el consumo ni los ingresos de los hogares.

Según el informe, el crecimiento interanual del Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos fue de 1,2%. Sin embargo, el análisis remarca que la mejora fue desigual entre los sectores y que una parte importante de la economía provincial continuó con dificultades.

“El crecimiento resulta insuficiente, desigual y no logra traducirse en una mejora sustancial del empleo, del consumo ni de las condiciones de vida de la mayoría de los entrerrianos”, sostiene el documento.

Pymes y comercio, entre los sectores más afectados

El informe identifica a las pequeñas y medianas empresas entre los sectores más perjudicados por la caída de la actividad y del empleo formal en Entre Ríos. También señala al comercio como uno de los rubros que más sintió el deterioro en el período relevado.

“Detrás de estas cifras hay comercios que bajaron sus persianas, emprendimientos que dejaron de invertir y miles de familias que vieron deteriorarse sus ingresos”, expresa el trabajo de CEDMA al analizar la pérdida de empresas y puestos laborales.

El documento plantea que la recuperación provincial estuvo impulsada principalmente por la agroindustria, aunque advierte que se trata de una actividad con menor capacidad para generar empleo directo y dependiente de factores externos, como las condiciones climáticas y los precios internacionales.

Mientras tanto, el informe ubica al comercio, la construcción y distintas ramas industriales entre los sectores que continúan mostrando debilidad. “Existen algunos sectores que mejoran, pero gran parte de la economía provincial continúa estancada”, resume el análisis.

La distancia entre la actividad y la vida cotidiana

El CEDMA sostiene que los sectores que muestran señales favorables no son necesariamente los que generan más puestos de trabajo. Por eso, según el informe, la recuperación parcial de la economía no se reflejaría con la misma intensidad en los salarios, el empleo formal ni el consumo.

El documento menciona como parte de ese escenario a comercios con menor movimiento, empresas con dificultades para sostener la actividad, jóvenes con problemas para incorporarse al mercado laboral formal y hogares afectados por la pérdida de poder adquisitivo.

En ese sentido, el informe cuestiona que algunos indicadores positivos alcancen para describir la situación general de Entre Ríos. “Los números macroeconómicos pueden mostrar mejoras, mientras que la realidad cotidiana de miles de productores, comerciantes, trabajadores y pequeñas empresas sigue marcada por la incertidumbre y la falta de perspectivas”, concluye el trabajo.