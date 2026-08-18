Hockey entrerriano: histórico quinto puesto y avances para una nueva cancha de agua

REDACCIÓN ELONCE
El hockey entrerriano celebró el quinto puesto del seleccionado masculino Sub 14 en el Argentino. Sebastián Piloni destacó en Elonce el crecimiento de los juveniles y confirmó que ya llegó el equipamiento para una nueva cancha de agua.
El hockey entrerriano cerró una destacada participación en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 14, donde el combinado masculino consiguió el quinto puesto y compitió de igual a igual con algunas de las principales potencias del país. Sebastián Piloni, dirigente de la Federación Entrerriana de Hockey, analizó en diálogo con El Once Deportivo el crecimiento experimentado por los juveniles y los desafíos que se presentan para continuar desarrollando la disciplina.
El seleccionado de caballeros comenzó su recorrido frente a Mendoza, uno de los conjuntos más fuertes del certamen y finalmente subcampeón. El encuentro terminó igualado 4 a 4. “El primer partido fue contra el seleccionado de Mendoza. Es un equipo subcampeón donde se empató 4 a 4. Un partido realmente impresionante con una actuación destacadísima de todos los jugadores, una concentración espectacular”, expresó Piloni.
Entre Ríos terminó en la quinta posición luego de una competencia marcada por partidos equilibrados. “Creo que es la primera vez que quedamos en un quinto puesto con un seleccionado Sub 14”, destacó el dirigente. Además, el certamen dejó otra distinción para la delegación: Martín Álvarez Bersano fue elegido como el mejor arquero de la competencia masculina.
El crecimiento del hockey entrerriano
La actuación también tuvo su correlato entre las damas. Maitena Gómez, oriunda de Cerrito, recibió el reconocimiento como mejor arquera del torneo femenino. “Y lo mismo sucedió con las chicas, con Maitena Gómez, de Cerrito, también fue elegida como la mejor arquera del torneo”, señaló Piloni, quien destacó el trabajo realizado en los últimos años en esa posición.
El dirigente consideró que los resultados fueron consecuencia de un proceso sostenido. Entre Ríos logró competir con seleccionados que históricamente mostraron diferencias importantes. “Estamos muy bien posicionados y estamos creciendo, eso es lo más importante, que durante estos últimos cinco o seis años se ha venido creciendo y los resultados se están dando”, sostuvo.
En ese sentido, mencionó el desarrollo experimentado por diferentes instituciones de Paraná y la posibilidad de disputar competencias de mayor exigencia. “Estamos participando de torneos más importantes, tenemos más competencia, entonces nos está dando mejores jugadores y jugadores con más experiencia”, explicó.
El roce con otros equipos y una brecha que se achicó
Piloni recordó además una experiencia ocurrida durante el año pasado, cuando Sergio “Cachito” Vigil visitó el vestuario del seleccionado entrerriano Sub 16 después de una dura derrota frente a Buenos Aires. Según relató, aquella charla permitió comprender la necesidad de sostener los procesos deportivos más allá de los resultados inmediatos.
“Cachito les decía: ‘Esto es un proceso, un año vas a venir, vas a perder por un montón y el año que viene vas a perder por un poco menos, por un poco menos, al otro por un poco menos y en algún momento lo vas a empatar y después lo vas a empezar a ganar’”, recordó Piloni.
A partir de esa reflexión, el dirigente comparó aquellas diferencias con el presente del seleccionado. “Sufríamos derrotas durísimas contra Mendoza, contra Córdoba, contra Rosario y hoy les estamos llegando. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, que nos estamos acercando y eso es gracias a la competencia que estamos teniendo”, afirmó.
La importancia de jugar en cancha de agua
Uno de los aspectos que Piloni consideró fundamentales fue el incremento del roce deportivo con instituciones de otras asociaciones. Debido a que la rama masculina cuenta con menos clubes y jugadores en la capital provincial, la posibilidad de competir frente a conjuntos rosarinos permitió aumentar la exigencia.
“Nosotros teniendo el roce local, la dificultad que tenemos es que somos pocos clubes. Entonces, teniendo la competencia con clubes de Rosario nos da mucha más experiencia a los jugadores”, manifestó. Esa realidad, según explicó, permitió que las nuevas generaciones tuvieran una formación diferente a la de camadas anteriores.
“Estos chicos ya nacieron en cancha de agua, ya tienen competencia en cancha de agua, tienen proceso de seleccionado, entonces como que se está dando ese cambio en el proceso de seleccionado, así que creo que es súper positivo”, remarcó Piloni.
Paraná Rowing Club y dos finales del Dos Orillas
Durante la entrevista, el dirigente también se refirió al presente de Paraná Rowing Club, que llegó a las finales del Torneo Dos Orillas A tanto en Sub 16 como en Primera División. “Rowing tiene dos categorías en final, una en Sub 16 y la otra en Primera. Y en ambos equipos tenemos la preparación a full”, indicó.
Sobre los juveniles, destacó que se trata de un grupo que compartió gran parte de su formación deportiva y que constituye una pieza importante para el futuro provincial. “Es una camada que viene desde infantiles jugando juntas. Es un grupo súper consolidado y también es la base de este seleccionado Sub 16 que estamos llevando a Rosario el próximo 3 de septiembre”, detalló.
En Primera, en tanto, el escenario estuvo marcado por un proceso de renovación. Piloni explicó que varios jugadores de experiencia dejaron su lugar y comenzaron a incorporarse jóvenes provenientes de las divisiones Sub 16 y Sub 18. “Sorpresivamente llegamos a la final, pero tenemos plena confianza en que el equipo va a andar bien”, aseguró.
Nueva cancha de agua: el equipamiento ya está en Paraná
Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el proyecto para incorporar una nueva cancha de césped sintético de agua. Piloni confirmó que los principales elementos necesarios para la futura infraestructura ya se encontraban en la capital entrerriana.
“La carpeta ya está acá en Paraná, ya llegó la carpeta, llegaron los aspersores, llegaron las bombas, llegó todo acá a Paraná, ya está acá en la ciudad”, confirmó. Asimismo, indicó que el presidente de la Federación Entrerriana de Hockey, Mariano Díaz, junto con la comisión directiva, mantenía gestiones con organismos provinciales y municipales.
“Sé que el presidente de la Federación, Mariano Díaz, junto con todo el equipo de la comisión directiva, están trabajando junto con la Secretaría de Deportes y con el municipio en ver la mejor opción para su colocación”, explicó Piloni.
Los plazos para concretar el proyecto
Pese a que el equipamiento ya se encontraba disponible, todavía restaba resolver uno de los aspectos principales: el lugar donde será instalada la cancha. Una vez definido el terreno, deberán ejecutarse diferentes trabajos de infraestructura antes de colocar la carpeta sintética.
“El proceso es muy largo porque una vez que vos tenés el terreno, hay que construir la base, hay que hacer todo el sistema de cañería”, explicó el dirigente. Para dimensionar los tiempos necesarios, mencionó como referencia los trabajos que se desarrollaban en Santa Fe para una cancha destinada a competencias internacionales.
Por ese motivo, Piloni evitó establecer una fecha concreta para su inauguración, aunque dejó abierta la posibilidad de avances durante 2027. “Es un proceso bastante largo, así que seguramente si Dios quiere y todo va encaminado como esperamos, quizás para el año que viene podemos llegar a tener novedades”, concluyó.