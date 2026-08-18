Boca goleó a Recoleta 4-0 en Paraguay y se metió en cuartos de final de la Copa Sudamericana

Con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa, Miguel Ángel Merentiel y Alan Velasco, Boca accedió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Boca se impuso frente a Recoleta 4-0 y cerró 7-1 el global de su serie en Paraguay. De esa forma, logró el boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa -ambos en el primer tiempo-, Miguel Ángel Merentiel y Alan Velasco -en el complemento- consiguieron marcar en la cómoda victoria del Xeneize.
En el Xeneize debutaron el ecuatoriano Enner Valencia y el defensor surgido de la cantera, Facundo "Jagger" Herrera. Ahora buscará definir su rival de San Pablo y Bolívar.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
88 minutos: el Xeneize tacha los segundos para festejar el triunfo
El plantel del Vasco Arruabarrena realizó una buena actuación en Paraguay y vuelve a Buenos Aires con el boleto a los cuartos de final.
76 MINUTOS: ¡GOLAZO DE BOCA JUNIORS!
Alan Velasco metió una bicicleta en el vértice derecho del área para dejar en el camino a Pedro Ríos y sacudió un potente derechazo que fusiló a Nelson Ferreira.
¡AH BUENO, HACÉ LO QUE QUIERAS, ALAN! ¡VELASCO ARMÓ UN JUGADÓN Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 4-0 (7-1 global) DE BOCA SOBRE RECOLETA! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hR9f3tqg70— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026
70 MINUTOS: ¡RECOLETA FALLÓ EL DESCUENTO!
Aldo González aprovechó un mal pase de Kevin Zenón para ingresar al área y definir con un remate que salió al lado de un palo.
64 minutos: nueva modificación en Boca Juniors
Kevin Zenón por Santiago Ascacíbar.
63 minutos: la tercera no fue la vencida para Alan Velasco
El futbolista de 24 años tenía cerca a Santiago Ascacíbar en las inmediaciones del área, pero se animó a la personal y su tiro se fue a centímetros del palo izquierdo.
59 minutos: nuevo intento de Velasco
El atacante recibió un pase en el área y terminó el avance con un derechazo cruzado desviado.
58 minutos: Velasco buscó su gol
El ex Independiente resolvió el ataque con un disparo a las manos de Ferreira.
56 MINUTOS: ¡DEBUTA ENNER VALENCIA!
El delantero ecuatoriano reemplazó a Miguel Merentiel, sumado a que Camilo Rey Domenech tomó el lugar de Milton Delgado.
55 minutos: Ferreira evitó el cuarto gol de Boca Juniors
El arquero despejó un remate de Tomás Belmonte a un costado.
51 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Miguel Ángel Merentiel definió en un contragolpe letal del Xeneize para terminar de cerrar un gran resultado fuera del país.
¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Milton Delgado recuperó en mitad de cancha y asistió a Merentiel, que definió con mucha calidad para el 3-0 (6-1 global) de Boca ante Recoleta. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/chj7DwxtQS— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
42 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Sebastián Villa fusiló a Ferreira para marcar el segundo gol de su equipo y el primero de él en su segundo ciclo en la entidad.
A LA PRIMERA NO PERO LA SEGUNDA SÍ: Seba Villa capturó el rebote y marcó el 2-0 (5-1 global) de Boca vs. Recoleta. ¡LE PIDIÓ PERDÓN A LOS HINCHAS EN SU PRIMER TANTO DESDE SU VUELTA AL CLUB! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rLvNOFV68i— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026
39 minutos: Boca intenta tomar el control del partido
El Xeneize busca capitalizar el gol de Ascacíbar para manejar el trámite, aunque Recoleta no se da por vencido, a pesar de estar obligado a convertir tres goles como mínimo para ir a los penales.
29 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Santiago Ascacíbar aprovechó un rebote de Ferreira ante un remate de Miguel Merentiel para encajar un cabezazo cruzado que selló el 1-0. De hecho, junto a la Bestia, son los máximos goleadores del Xeneize en el año, ambos con ocho tantos.
¡¡QUÉ MOMENTO DEL RUSITO!! Ascacíbar estuvo atento dentro del área y cabeceó para el 1-0 (4-1 global) de Boca vs. Recoleta en el Defensores del Chaco. ¡INTRATABLE EL "GOLEADOR"! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/q4gTqls13J— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026
20 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE MONTERO!
El arquero tapó un mano a mano contra Ronal Domínguez en el área chica.
18 minutos: Nelson Ferreira evitó el gol de Boca Juniors
Otra vez, Sebastián Villa fue quien comandó el ataque del equipo, remató fuerte y provocó la reacción del arquero paraguayo, quien manoteó a un costado.
14 minutos: Milton Delgado hizo la personal y probó desde lejos
El partido se torna disputado y con Boca lastimando de contragolpe. En esta acción, el mediocampista llegó hasta el fondo y le pegó recto, a las manos del arquero Nelson Ferreira.
5 minutos: Sebastián Villa tuvo el gol de Boca
Una excelente jugada colectiva que comenzó con Gorosito y continuó con Aranda, que descargó en el colombiano, que enganchó para la derecha y tiró a colocar. La pelota se fue apenas por arriba.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones confirmadas:
Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Recoleta: Nelson Ferreira; Blas Medina, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Luis Cardozo, Pedro Ríos; José Espínola, Ronal Domínguez, Alejandro Silva; Aldo González y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.