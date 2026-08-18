Bancarios tendrán aumento del 2,1% y el salario inicial superará los $2,5 millones

Los bancarios tendrán un aumento salarial del 2,1% correspondiente a julio de 2026, que llevará el ingreso inicial del sector por encima de los $2,5 millones al incorporar la participación en las ganancias. La Asociación Bancaria confirmó este martes los nuevos valores y anticipó que el mecanismo de actualización continuará durante agosto.

De acuerdo con el comunicado del sindicato, el salario inicial quedó establecido en $2.463.757,68, mientras que el concepto correspondiente a la participación en las ganancias (ROE) alcanzará los $71.219,54.

De esta manera, la suma de ambos componentes llevará el ingreso inicial a $2.534.977,22. La actualización se aplicará sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.

El aumento acumulado durante 2026

La actualización también alcanzará a los adicionales convencionales y no convencionales percibidos por los trabajadores del sistema financiero.

Según informó La Bancaria, con el nuevo incremento los salarios del sector acumularon una mejora del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, tomando como base las remuneraciones correspondientes a diciembre de 2025.

El acuerdo forma parte del esquema de actualizaciones mensuales que el gremio mantuvo durante el año con el objetivo, según expresó, de sostener el poder adquisitivo de los empleados frente a la evolución de los precios.

Cuánto cobrarán por el Día del Bancario

El comunicado difundido este martes también confirmó el monto correspondiente al Día del Bancario, una suma que cada año reciben los trabajadores comprendidos en el convenio de la actividad.

Para 2026, el gremio estableció un piso de $2.196.354,74. La cifra funcionará como monto mínimo y quedará sujeta a las próximas actualizaciones salariales que se acuerden.

La negociación, además, no quedó cerrada. El mecanismo de actualización continuará durante agosto y las partes volverán a reunirse en la segunda quincena de septiembre para retomar la discusión paritaria.

Cómo evolucionaron los salarios bancarios

La Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, comenzó 2026 con un incremento del 2,9% correspondiente a enero, que llevó el salario inicial por encima de los $2,1 millones.

Posteriormente se acordó otro 2,9% para los salarios de febrero. Con esa actualización, el sueldo básico se ubicó en $2.187.023,79 y el incremento acumulado durante los primeros dos meses alcanzó el 5,9%.

La dinámica de actualizaciones continuó durante los meses siguientes. En abril se acordó un incremento del 2,6%, que llevó el salario inicial a $2.319.195,20 y elevó la mejora acumulada del primer cuatrimestre al 12,3% respecto de diciembre de 2025.

Luego, con la actualización del 2,1% correspondiente a mayo, el salario inicial llegó a $2.437.232,92 al sumar sueldo y participación en las ganancias. En ese momento, el aumento acumulado durante los primeros cinco meses del año alcanzó el 14,7%.

Con el nuevo ajuste correspondiente a julio, el ingreso inicial de los trabajadores bancarios quedó finalmente en $2.534.977,22, mientras el incremento acumulado en lo que va del año se ubicó en 19,3%.