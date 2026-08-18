La Vecinal Artigas renovó sus autoridades y definió los objetivos para el barrio

Recambio de autoridades en la Vecinal Artigas de Paraná.

El recambio de autoridades en la Vecinal Artigas de Paraná se concretó este martes durante un acto realizado en la sede de la comisión barrial. La nueva conducción asumió por un período de dos años y planteó como uno de sus principales objetivos continuar gestionando mejoras para la plaza de la zona.

Durante la ceremonia, la presidenta entrante Stella Maris Godoy destacó a Elonce que buscarán mantener las gestiones ante la Municipalidad para concretar obras pendientes.

La dirigente señaló que el sector no presenta grandes carencias, aunque consideró necesario avanzar con la puesta en valor del espacio público. "Muy pocas cosas faltan, pero queremos la plaza, que es la segunda plaza más grande de la ciudad", sostuvo.

Una comisión con trayectoria y participación vecinal

En tanto, la presidenta saliente Clelia Zapata agradeció "a todos los vecinos cómo nos han apoyado en estos dos años de comisión vecinal”, durante el encuentro, que también contó con representantes de otras organizaciones barriales.

La sede cumple además un papel importante para sostener las actividades comunitarias. El salón se alquila los fines de semana para afrontar el pago de servicios, mientras que también se desarrollan cursos y bingos destinados a recaudar fondos para mejorar las instalaciones.

La flamante presidenta cuenta con una extensa trayectoria en la organización. "Hace 25 años estoy en la Vecinal Artigas en distintos puestos", señaló tras asumir la conducción.

La nueva comisión tendrá un mandato de dos años

Desde la Dirección de Comunidades Vecinales destacaron la importancia institucional del recambio. La nueva comisión está conformada por 15 integrantes, quienes firmaron las actas y formalizaron su compromiso para los próximos dos años.

Las autoridades municipales remarcaron que la participación de las vecinales permite canalizar demandas relacionadas con iluminación, calles, desagües, limpieza y mantenimiento de espacios públicos.