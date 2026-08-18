Paranaense de 16 años se consagró campeón nacional de pádel: “Me llevo experiencia y amigos”

El paranaense Benjamín Rodríguez, de 16 años, se consagró campeón nacional de pádel el último fin de semana en La Plata junto a Nicolás Piccoli, un joven oriundo de Gálvez, Santa Fe. La dupla llegó al certamen después de haber disputado apenas un torneo en conjunto y consiguió quedarse con el título tras una exigente final a tres sets.

En diálogo con Elonce, Rodríguez contó que comenzó a practicar el deporte hace más de cuatro años y que una de las principales dificultades que encontró fue conseguir compañeros de su edad. Por ese motivo, durante sus primeros años participó de diferentes competencias junto a su padre.

“A principios de año me invitaron a jugar un Nacional y me dijeron que antes tenía que jugar un Provincial para poder clasificar”, recordó. Aquella instancia la disputó con un compañero de Victoria y luego comenzó la búsqueda de una pareja para afrontar el desafío nacional.

Una dupla que se formó poco antes del Nacional

Finalmente apareció Nicolás Piccoli, de Gálvez. Para conocerse dentro de la cancha, ambos decidieron participar previamente de un torneo organizado por la Asociación Paranaense.

“Solo jugamos un torneo y llegamos hasta semifinales. Nos pareció un montón que, sin habernos conocido, hubiéramos llegado tan lejos y le metimos”, relató Rodríguez.

Ya en el Nacional, la dupla ganó sus dos encuentros de la fase de grupos frente a rivales de Buenos Aires. Al terminar primera en su zona, consiguió el pase directo a las semifinales, donde debió medirse con representantes de Chubut.

Los paranaenses y santafesinos lograron superar esa instancia y llegaron a la definición frente a una pareja de La Plata.

Una final que se definió en tres sets

Rodríguez recordó que el partido decisivo estuvo lejos de resultar sencillo. Los rivales comenzaron mejor, pero él y Piccoli consiguieron revertir el primer parcial y ganarlo por 6-4.

En el segundo set, la pareja platense se impuso por 7-5 y obligó a definir el campeonato en un tercer parcial. “Ellos se vinieron arriba, pero nosotros no nos quedamos ahí”, recordó el joven.

Finalmente, Rodríguez y Piccoli dominaron el set decisivo por 6-1 y se quedaron con el campeonato. “Estuvo bastante complicado”, reconoció.

Las semifinales también habían representado un desafío importante. “El primer set empezamos perdiendo y ya dijimos que eran muy buenos, pero terminó ganando la cabeza y ganamos el segundo y el tercero”, destacó.

“El pádel es más que nada cabeza”

Al analizar cuáles fueron las claves para superar los momentos adversos, el joven paranaense puso el foco en el aspecto mental.

“El pádel más que nada es cabeza, es más mentalidad que los golpes, y yo me considero muy tranquilo”, explicó. Como aspecto a mejorar, reconoció que todavía necesita trabajar en soltarse más dentro de la cancha y fortalecer la preparación física.

Rodríguez entrena formalmente una vez por semana, los viernes, aunque explicó que complementa esa preparación disputando numerosos partidos. “Eso es lo que más ganás porque tenés situaciones de juego, jugás con otras personas, con otro ritmo, y yo creo que eso es lo que más te suma”, señaló.

También admitió que la exigencia física constituye un aspecto importante de la disciplina: “Necesitás mucho físico, que es algo que yo tengo que mejorar, sinceramente”.

Su primera final terminó con un título

El campeonato en La Plata tuvo un significado especial para Benjamín porque, pese a haber alcanzado anteriormente distintas semifinales, nunca había podido disputar una definición.

“Nunca llegué a una final. La única final que llegué fue esta y fue la que gané”, resaltó.

Sin embargo, al momento de valorar lo conseguido, aseguró que el resultado deportivo no fue lo único importante. “Sinceramente no me importa mucho lo del premio, sino jugar”, expresó.

Cuando le preguntaron qué aprendizaje se llevó del campeonato, su respuesta volvió a apuntar en la misma dirección: “Experiencia y, más que nada, los amigos”.

El acompañamiento de familiares y compañeros

Rodríguez cursa sus estudios secundarios en el Colegio del Huerto de Paraná y contó que es el único de sus compañeros que practica pádel. Tras conocerse el campeonato, recibió numerosas felicitaciones.

Orgullo en Pádel: el paranaense de 16 años se consagró en La Plata

“Estaban recontentos y me iban preguntando: ‘¿Cómo te fue? ¿Qué onda, Benja?’”, recordó sobre el acompañamiento que recibió de sus compañeros.

Su familia también estuvo presente durante la competencia. Tanto su madre como su padre viajaron en automóvil hasta La Plata para acompañarlo durante el torneo.

Ahora, sin una próxima competencia definida, el objetivo será continuar entrenando y sumando experiencia. “A seguir metiéndole y jugar más torneos”, adelantó.

Sobre su gran aspiración dentro del deporte, Benjamín Rodríguez no dudó: “Llegar lejos, sinceramente. Llegar a una buena categoría y jugar, que es lo que más me gusta”.