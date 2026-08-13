Lautaro Pividori vuelve a Comunicaciones para jugar la Liga Argentina

Lautaro Pividori confirmó su regreso a Comunicaciones de Corrientes para disputar la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet. “Va a ser lindo volver a un club donde di mis primeros pasos, donde debuté en la Liga Nacional”, sostuvo en diálogo con ELONCE Deportivo.

El entrerriano recordó aquel debut ante Obras: “Estaba nervioso porque no me imaginaba jugar en la Liga Nacional”. También destacó su paso por Central Entrerriano: “Me dio muchas cosas y se va a extrañar pero vamos por otro objetivo ahora”.

El jugador entrerriano afrontará ahora la próxima temporada de la Liga Argentina con el objetivo de ayudar al equipo a buscar el ascenso.

Pividori contó que apenas dos semanas después de comenzar a entrenar recibió el llamado del entonces entrenador Ariel Rearte. “Me dijo: ‘¿Está para viajar?’ y se me congeló el cuerpo y le dije que sí, que obvio”, relató.

Aquel viaje lo llevó a Buenos Aires, donde se disputaban los partidos bajo el formato de burbuja por la pandemia. “Me tocó ir dos semanas a Buenos Aires a debutar. Estuvo bien y contra Obras ni más ni menos. Es uno de los equipos destacados en la historia del básquet argentino”, recordó.

Sobre aquella primera participación, estimó que jugó alrededor de tres minutos y contó entre risas una de las anécdotas de esa noche. “Entré, canté una jugada, rompí la jugada y penetré para hacer el gol y me decían: ‘No, descarado, nomás’”, relató. Finalmente, aquel intento terminó en falta y dos tiros libres convertidos. “Fue foul y metí los dos libres”, contó.

Cinco años después, otro desafío

Pividori también repasó las diferencias entre aquel debut en plena pandemia y el presente. “Fue muy loco porque hace cinco años justo atravesaba la pandemia, no había público, se jugaba en burbuja, te hacían hisopado todos los días”, señaló.

“Fue una etapa complicada del básquet también, sobre todo por esto, porque no había público, faltaba lo más lindo, que es para un deportista, que haya gente en la cancha”, agregó.

Desde aquel momento, el jugador atravesó distintas experiencias y destacó especialmente sus cuatro temporadas en Central Entrerriano. “Hoy también me encuentra con un crecimiento grande después de haber tenido mucha experiencia y sobre todo en Central, donde jugué cuatro temporadas", señaló.

Sobre su relación con Gualeguaychú, agregó: “Forma parte de mí. Gualeguaychú como ciudad también, vive mi novia ahí. Es todo un conjunto de cosas que hicieron que quiera mucho el club también”.

Una eliminación que dejó enseñanzas

Pividori también recordó la última temporada de Central Entrerriano y la serie frente a Gimnasia, en la que el equipo quedó eliminado después de una definición ajustada. “Veníamos muy bien, con la confianza muy arriba y como grupo estábamos en nuestro mejor momento”, analizó.

Sin embargo, las lesiones complicaron la serie desde el comienzo. “Sucede que el primer partido se lesionan dos titulares con el ida y después afrontar el resto de una serie tan larga que era el mejor de cinco partidos con Gimnasia”, explicó.

El jugador recordó especialmente los partidos como visitante y las oportunidades que tuvo Central para cerrar la serie. “En el primero íbamos ganando por 20 y nos lo ganan en el último segundo. El gol de Juanfri, que íbamos ganando nosotros por uno y pasamos a perder en la última bola del partido”, rememoró.

Para Pividori, esa experiencia también significó un aprendizaje importante. “Son experiencias que no le deseo a nadie, pero que sin duda te hacen crecer, porque te muestra que en ningún momento te podés relajar, que nunca un partido va a estar ganado hasta que terminás y más en el básquet, que es un deporte muy cambiante”, sostuvo.

Cómo se concretó su regreso a Comunicaciones

El nuevo vínculo con Comunicaciones comenzó a gestarse a través de contactos indirectos y finalmente se concretó luego de una conversación con el entrenador. Luego apareció el contacto con el nuevo entrenador, el paranaense Titi Barsanti.

Pividori será el único entrerriano del plantel, aunque tendrá compañeros conocidos. “Va a estar Marcos Panoso y Aquile Montani con la última temporada. Así que vamos varios conocidos para allá”, señaló.

Sobre el rol que tendrá en el equipo, fue claro: “Aportar de donde me toque. En ese sentido yo soy una persona que mientras ganemos no pasa nada. Si me toca jugar un minuto, dos o 40, a mí lo que me importa siempre va a ser ganar y el equipo”.

Y agregó: “Siento que más allá de mi corta edad, ya he tenido varias experiencias en la Liga Argentina como para poder aportar un granito de arena al equipo”. El plantel comenzará a trabajar formalmente a fines de agosto. “Nosotros el 24 de agosto vamos a ir y de ahí nos vamos a ir acomodando”, detalló.

El básquet y los estudios

Además de su carrera deportiva, Pividori avanza con sus estudios universitarios. “Estoy estudiando una Licenciatura en Informática de Gestión en la UNL.Estoy en la última materia de la tecnicatura”, explicó.

El jugador también proyecta continuar con una licenciatura en ciberseguridad. “Si apruebo a fin de año tendría que recibirme de técnico y también estoy apuntando a estudiar otra licenciatura en ciberseguridad”, señaló.

Pividori explicó que decidió combinar el básquet profesional con los estudios para aprovechar los tiempos que le permite la actividad deportiva.

El orgullo por el presente de su hermano Franco

Durante la entrevista también habló de su hermano Franco Pividori y del buen momento deportivo que atraviesa. “La verdad que el Cabeza está muy bien y también es lindo escuchar por ahí de compañeros, de excompañeros, de chicos acá de la ciudad que ahora vienen y antes que preguntarme por mí me preguntan por el Fran”, destacó.

Según relató, ese cambio en las consultas lo llena de orgullo. “Me dicen: ‘Che, ¿qué va a hacer tu hermano? ¿Dónde va a jugar? Qué bien que está’. Me llena de orgullo porque se lo recontra merece”, expresó.

Pividori destacó especialmente el sacrificio de su hermano: “Es un pibe muy sacrificado que siempre apostó mucho por el básquet y que le esté saliendo, la verdad que me pone muy feliz por él porque siento que se lo merece, se merece su presente”.

Sobre la combinación entre deporte y formación profesional, recordó que Franco también apostó por los estudios. “El Fran apostó también por estudiar en un principio, se recibió hace dos años, ya está ejerciendo", señaló.

Los hermanos también se enfrentaron varias veces dentro de una cancha, especialmente durante sus pasos por distintas categorías. “Los últimos años nos tocó mucho por el tema de la Liga Provincial, que él estaba en Ferro y yo en Central y después en el Federal. Ahí nos cruzamos varias veces porque encima nos tuvimos que cruzar en playoff”, recordó.