Independiente puso fin al ciclo de Gustavo Quinteros tras el golpe en la Copa Argentina

Independiente despidió este jueves a Gustavo Quinteros después de la goleada 4-0 sufrida ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina. La Comisión Directiva se reunió durante la mañana y resolvió terminar anticipadamente el ciclo del entrenador.

El resultado, el rendimiento del equipo y las declaraciones posteriores al encuentro terminaron de definir la postura de los dirigentes. La institución y el cuerpo técnico deberán negociar ahora las condiciones económicas para rescindir el contrato, un proceso que podría demorar debido a las diferencias entre las partes.

Mientras se resuelve la desvinculación, el secretario deportivo Hugo Tocalli quedó a cargo del entrenamiento previsto para la tarde. La medida será transitoria, ya que Carlos Matheu se encontraba acompañando al equipo de Reserva en Santiago del Estero.

La autocrítica de Quinteros tras la goleada

Después de la eliminación en Rosario, Quinteros admitió su responsabilidad por la actuación de Independiente y pidió disculpas a los hinchas. “Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde”, expresó en conferencia de prensa.

El técnico también reconoció que el equipo no mostró la reacción necesaria después de quedar en desventaja. Sin embargo, durante la misma exposición pública amplió su análisis y apuntó contra problemas que, según consideró, excedían a los jugadores y al cuerpo técnico.

🎙️Gustavo Quinteros en conferencia de prensa: "Me hago cargo de mi parte y le quiero pedir disculpas a la gente" pic.twitter.com/1XNtceayOL — Muy Independiente (@MuyCAI) August 13, 2026

“Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos”, manifestó. Además, sostuvo que necesitaban “la ayuda de todos” para devolver a la institución al lugar que merece.

La goleada que terminó con el ciclo

El Rojo tuvo la posibilidad de adelantarse contra Atlético Tucumán, pero Santiago Montiel estrelló un penal contra el palo. Poco después, Nicolás Laméndola abrió el marcador para el conjunto dirigido por Julio César Falcioni.

En el segundo tiempo, Manuel Brondo, Franco Nicola y nuevamente Laméndola completaron el 4-0. Independiente no consiguió reaccionar y quedó eliminado de la Copa Argentina con una de las derrotas más duras de los últimos años.

Carlos Matheu fue informado de que deberá hacerse cargo de los entrenamientos.

Aunque Quinteros había asegurado después del partido que no pensaba renunciar y que siempre cumplía sus contratos, la conducción del club decidió interrumpir su ciclo antes de la siguiente presentación por el Torneo Clausura.

Quién dirigirá al plantel de Independiente

Carlos Matheu fue informado de que deberá hacerse cargo de los entrenamientos cuando regrese de Santiago del Estero. El exdefensor trabajará junto a Eduardo Tuzzio en un interinato cuya duración todavía no está definida.

La cercanía de las elecciones institucionales, programadas para diciembre, podría dificultar la contratación inmediata de un técnico con trayectoria. La dirigencia analiza mantener una conducción provisoria durante los próximos meses mientras evalúa alternativas.

El próximo compromiso de Independiente será el lunes ante Lanús por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo llegará al encuentro golpeado por la eliminación y con la necesidad de iniciar una recuperación bajo una conducción interina.y