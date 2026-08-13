Habilitarán créditos en dólares para las empresas y los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos

El Gobierno flexibilizará los créditos en dólares para empresas y permitirá que todas esas personas jurídicas puedan acceder a financiamiento en moneda extranjera, anunció este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo. La modificación se instrumentará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y mantendrá una serie de restricciones destinadas a limitar los riesgos cambiarios.

Hasta ahora, los préstamos financiados con depósitos en dólares estaban dirigidos principalmente a empresas exportadoras o compañías que contaran con garantías vinculadas al sector exportador. Con el nuevo esquema, ese universo se ampliará a firmas de diferentes actividades económicas.

Sin embargo, la apertura no será irrestricta. El principal límite será que las financiaciones destinadas a clientes que no estaban contemplados anteriormente no podrán superar, en conjunto, el equivalente al 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad financiera.

Caputo busca impulsar el crédito en dólares

Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, Caputo explicó que la decisión apuntó a ampliar el financiamiento disponible para sectores como la construcción y la industria automotriz, entre otras actividades.

“Estamos anunciando una flexibilización parcial de lo que son los préstamos en dólares a personas jurídicas”, señaló el ministro.

Caputo vinculó la decisión con la intención oficial de incentivar que los dólares que permanecen fuera del sistema financiero ingresen a los bancos y puedan transformarse en crédito para el sector privado.

“Los ahorros ya están; si los dólares salen del colchón y van a un banco, pero no hay capacidad prestable, cualquier persona va a tener menos incentivos a sacar los dólares del colchón”, explicó.

Los créditos pasaron de US$3.700 millones a US$24.700 millones

El titular del Palacio de Hacienda destacó el crecimiento que habían registrado los préstamos en moneda estadounidense. Según precisó, el volumen pasó de aproximadamente US$3.700 millones a US$24.700 millones.

También aseguró que los depósitos denominados en dólares se encontraban en "niveles récord".

Caputo consideró que la flexibilización “va a ser bien recibida por las industrias y por el sistema financiero”. Según la expectativa oficial, una mayor disponibilidad de crédito podría contribuir a impulsar inversiones, generar puestos de trabajo y favorecer la actividad económica.

Qué condiciones tendrán los nuevos préstamos

Luego del anuncio del ministro, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el DNU modificará el artículo 23 del Decreto 905/02 para establecer el nuevo marco aplicable a estas operaciones.

El organismo confirmó que las financiaciones provenientes de depósitos en moneda extranjera destinadas a clientes que no se encontraban comprendidos entre los destinos previamente autorizados no podrán superar el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada banco.

En materia de capital, el requisito mínimo será equivalente al 125% del correspondiente a otros préstamos de características similares. Además, para determinar los límites de exposición crediticia, estas operaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería bajo el régimen habitual.

Los bancos deberán evaluar el riesgo cambiario

Otro de los puntos centrales será la evaluación de la capacidad de pago de las empresas. Las entidades financieras tendrán que analizar a los tomadores bajo diferentes escenarios de variación del tipo de cambio.

El objetivo será determinar si las compañías tienen capacidad para afrontar las obligaciones aun ante movimientos relevantes del dólar, especialmente en los casos de firmas cuyos ingresos no estén directamente vinculados a la moneda estadounidense.

Asimismo, el Gobierno mantendrá la obligación de liquidar los préstamos en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde el equipo económico esperan que este mecanismo también represente una fuente adicional de oferta de divisas.

Cuándo comenzará a regir

Caputo aclaró que la flexibilización anunciada alcanzará a los créditos otorgados a partir de depósitos en dólares. El esquema no reemplazará otras normas que ya permiten financiaciones en moneda extranjera fondeadas por los bancos a través del mercado de capitales.

El ministro anticipó que el DNU será publicado entre la noche de este jueves y el viernes en el Boletín Oficial, instancia necesaria para que entre en vigencia el nuevo marco.