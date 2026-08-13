Condenaron a Leonardo Airaldi a 12 años de prisión por narcotráfico

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Leonardo Airaldi a 12 años de prisión y le impuso una multa superior a los 118 millones de pesos, al considerarlo responsable de liderar, proveer y financiar una organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes que operó entre 2019 y 2024 en Diamante y Paraná.

El veredicto de los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello, alcanzó además a otros seis imputados, mientras que dos acusados resultaron absueltos. Las penas impuestas fueron inferiores, en algunos casos, a las solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. En el caso de Airaldi, la Fiscalía había reclamado 14 años de prisión.

Leonardo Airalidi escuchó el veredicto vía remota (foto Elonce)

La defensa del exdirigente ruralista, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, había anticipado horas antes del veredicto que esperaba una absolución y adelantó que, ante una eventual condena, recurriría el fallo una vez conocidos sus fundamentos.

Las condenas dictadas por el Tribunal

Además de Airaldi, Juan Erbes fue condenado a seis años de prisión y una multa de 11 millones de pesos, mientras que Sebastián Armocida recibió una pena de seis años de cárcel y una sanción económica de 10 millones.

En tanto, Roberto Coronel fue condenado a cinco años de prisión y una multa de siete millones de pesos. Joel Shonfeld, considerado partícipe secundario, recibió tres años de prisión y una multa de cinco millones de pesos.

Veredicto del Tribunal Oral Federal de Paraná (foto Elonce)

Por su parte, María Soledad Touzet fue condenada como partícipe secundaria a tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de tres millones de pesos.

Walter Gonzalo Olivero recibió también tres años de prisión condicional y una multa de tres millones de pesos. El Tribunal dispuso su inmediata libertad y ordenó retirarle la tobillera electrónica.

Leonardo Airaldi, exdirector de la Sociedad Rural de Diamante.-

Dos acusados fueron absueltos

El Tribunal resolvió, además, absolver a Cristian Emanuel Sánchez y Marino Martínez de las acusaciones formuladas en su contra.

El fallo llegó después de un extenso debate en el que la Fiscalía buscó demostrar la existencia de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes y atribuyó a Airaldi un papel central dentro de su funcionamiento.

Veredicto del Tribunal Oral Federal de Paraná (foto Elonce)

Según la hipótesis sostenida por la acusación, Airaldi distribuía tareas y administraba los recursos financieros y logísticos destinados a la compra, traslado y comercialización de drogas en la región.

La acusación había sido impulsada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, junto al fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el funcionario de PROCUNAR Martín Uriona.

Veredicto del Tribunal Oral Federal de Paraná (foto Elonce)

Las causas que llegaron a juicio

El proceso judicial unificó dos expedientes considerados centrales para reconstruir el funcionamiento de la organización. Uno de ellos tuvo su origen en agosto de 2022, en Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe.

Aquella investigación comenzó a partir del secuestro de 30 kilos de cocaína, cuya logística fue vinculada por los investigadores con Airaldi y otros integrantes de la estructura investigada.

Los jueces José María Escobar Cello, Noemí Berros y Emilce Rojas (foto Elonce)

El segundo expediente se concentró en las presuntas operaciones realizadas mediante rutas fluviales y terrestres. Según la investigación, parte de esa logística habría sido coordinada desde una estancia situada en una isla del río Paraná.

En relación con esa causa continúa prófugo Diego Torres, identificado como puestero del establecimiento y buscado en el marco de la investigación.

La defensa anticipó que recurrirá la condena

Antes de conocerse el veredicto, Barbitta había cuestionado la prueba reunida contra su defendido y sostenido que esperaba una absolución. “Estamos esperando la absolución de Leonardo Airaldi”, había manifestado a Elonce.

La letrada también dejó planteado cuál será el próximo movimiento judicial ante una sentencia condenatoria. “Ya lo charlamos con Leonardo y él está de acuerdo que, cuando lleguen los fundamentos, vamos a presentar un recurso de casación”, adelantó.

Condenaron a Leonardo Airaldi a 12 años de prisión por narcotráfico

De esta manera, una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia, la defensa podrá avanzar con la impugnación anunciada. Mientras tanto, el veredicto dejó a Airaldi condenado a 12 años de prisión como principal responsable de la organización narcocriminal juzgada en Paraná.